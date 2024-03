Máximo Kirchner: "Javier Milei busca ganar tiempo"

El referente de La Cámpora , además, recogió el guante sobre las expresiones de Milei en las que trató de poner en duda los 30 mil personas desaparecidas durante la última dictadura militar: “El Estado para el Presidente es una organización criminal cuando cumple un rol de función social, pero no cuando desaparece argentinos y argentinas o cuando se apropia de bebés”. Fue durante el cierre de plenarios de la militancia organizados por el PJ de la Ciudad de Buenos Aires en la Facultad de Sociales.

“Se refiere al Estado como una organización criminal porque cobra impuestos, distribuye, construye viviendas, hospitales, los destina al morfi de los comedores", señaló Kirchner y dijo que para Milei "el Estado cuando tortura al que piensa diferente o lo encierra, no es una organización criminal".

Respecto al mensaje del Presidente, Kirchner sostuvo que fue al Congreso a “buscar tiempo, se llevó tiempo, eso es real”. “Cayó la pelota en el área, la bartoleó y la mandó para el 25 de mayo”, señaló, y agregó: “A diferencia de (Mauricio) Macri, lee mejor, tiene objetivos de corto y mediano plazo, es un poquito más ordenado, entiende o pareciera entender un poco más algunos términos económicos que el ex presidente”. Kirchner también advirtió que Milei “habla del gobierno de Alberto, pero no lo nombra, la nombra a Cristina, porque el elemento a destruir no es Alberto”.