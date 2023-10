En un primer movimiento, el intendente de la capital cordobesa y el exministro de Seguridad de Santa Fe ratificarán la relevancia que la Región Centro tendrá en sus gestiones. Una verdad de Perogrullo. Ahora bien, desde los campamentos de uno y otro dirigente dejaron trascender que por el momento no hubo contactos para llevar a otro nivel político las relaciones entre ambos gobiernos .

Schiaretti Perotti acueducto.jpeg

Llaryora no observa en Pullaro una amenaza en la disputa por el liderazgo nacional desde el interior, supuestamente, por las limitaciones propias de un mandatario que no tiene reelección. Es decir, tendrá que jugarse un pleno a la gestión, según las anticipaciones del autor de la frase “pituquitos de Recoleta”. Si a su mesa chica le preguntasen por las afinidades inmediatas, el cordobés mira con interés a Rogelio Frigerio, con altas chances de triunfar en las elecciones de Entre Ríos. Para un peronista no hay nada mejor que un peronista, aunque Llaryora a puesto en entredichos esa máxima del mundo justicialista con la invitación a macristas y radicales a participar de su coalición y el rechazo abierto a Sergio Massa.