Pullaro y Llaryora, dos jefes en boxes

Que uno sea radical y el otro peronista no implica por mero carácter transitivo que, a partir de diciembre, el gobernador electo de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y su par cordobés, Martín Llaryora, no puedan construir puentesy hablar el mismo idioma. Dos provincias ricas, fundamentales en el enclave agro del centro del país; dos personas voraces desde lo político, unidas no sólo por Guillermo Seita. Dos jefes del interior productivo en boxes.