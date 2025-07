Maximiliano Pullaro agita un candidato en el Puerto de Rosario y sigue plantado contra Vicentin y Ultramar

En la Casa Gris repiten una analogía para explicar el conflicto: “Es como que yo te alquile por veinte años, vos no me pagues el alquiler y rompas toda la casa, y cuando voy a verla me digas ‘te la arreglo si vos me la alquilas por treinta años más’, un delirio”. Con ese razonamiento, avisan que en esos términos ni se sentarán a negociar con TPR. De hecho, como consideran a la terminal rosarina como clave para el desarrollo productivo de la Bota, no descartan rescindir el contrato antes de su vencimiento.