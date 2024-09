Maximiliano Pullaro, el socialismo y una reunión secreta para acomodar el carro

Como previa del cónclave, la Casa Gris presionó al interior de Unidos para incorporar al proyecto de reforma previsional modificaciones que incomodaron al socialismo . Léase la equiparación de la edad de jubilación para hombres y mujeres. También el vínculo bilateral se lesionó por las formas y el fondo de Pullaro para elegir a Valeria Haurigot, Horacio Pueyrredón y Mario Guedes como futuros jueces de la Cámara de Ejecución Penal, pese a no ser los primeros ranqueados en el orden de mérito.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1829640918313365672&partner=&hide_thread=false La Justicia de Santa Fe se atrinchera y le muestra los dientes a Maximiliano Pullaro



Más de 100 magistrados se plantaron en contra de la Casa Gris. Reforma previsional, reforma constitucional y cobertura de vacantes, los ejes del conflicto



https://t.co/5QsLNcm2sJ

… pic.twitter.com/rbCnXjQLMh — LETRA P (@Letra_P) August 30, 2024

Pullaro es intransigente en este punto. Es más, aceptó sugerencias del PS para encausar el articulado del proyecto reformista, pero avisó que no negocia el ítem judicial porque, para él, la política de persecución criminal la dicta el Ejecutivo y, para ello, no hay orden de mérito que valga. La tríada que propuso la Casa Gris es inamovible y los pliegos no serán retirados, por lo que, pese al descontento del socialismo y la bronca opositora, es de esperar que sean aprobados el jueves en asamblea legislativa. “No queremos un garantista que obstruya nuestro plan”, sintetiza un vocero del gobierno.