Maximiliano Pullaro, el peronismo y la fecha de la Convención: un duelo de narrativas

Pullaro ganó las elecciones en 2023 con una cifra récord, lideró un proceso de reformas y transformaciones de fondo, avanzó con el proceso de enmienda constitucional como hace más de 60 años no se lograba y ganó las elecciones constituyentes por 20 puntos de diferencia ¿Por qué no debería definir la fecha según su criterio?, señalan en la Casa Gris.

En el pullarismo entienden que, detrás de la intención de debatir el año próximo, el peronismo buscaba en realidad demorar agendas como la ley de Ficha limpia y el tope de 75 años a los jueces de la Corte Suprema, ya consagrado por ley, pero no en la Constitución. “El peronismo está conducido por (Armando) Traferri y la vieja estructura, que es el viejo statu quo de la provincia”, vocifera uno de los alfiles del gobernador.

Hay algo de relato, de ligar a Juan Monteverde a la figura de Traferri y Alejandra Rodenas. “Los K y a los que vinimos a combatir no nos van a marcar la cancha, sobre todo si les sacamos 20 puntos de diferencia”, insiste el oficialismo. Entonces, ¿será que al pullarismo no le disgusta que la oposición la empiece a capitanear el PJ y no La Libertad Avanza (LLA) o Amalia Granata? ¿Y si en Santa Fe la política tradicional acuerda tácitamente para relegar a las expresiones disruptivas y rabiosas?