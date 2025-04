Maximiliano Pullaro no descarta ir a la Corte por las obras que la Casa Rosada prometió y no cumplió

El gobernador de Santa Fe , Maximiliano Pullaro , no descarta litigar en la Corte Suprema de Justicia contra el gobierno de Javier Milei por las obras que la Casa Rosada se comprometió a retomar en junio del año pasado y no puso en marcha.

Fuentes del Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe confirmaron en off the record a Letra P que “en su mayoría”, las obras no mostraron ningún tipo de avance. “Nos están boludeando fuerte”, dicen sin recurrir a eufemismos.

Pullaro Toto Caputo.png

En el escrito, el funcionario lamenta que, pese a las “innumerables y reiteradas gestiones realizadas de manera personal” y por el gobernador Pullaro, “la situación de las obras no ha merecido variación alguna”.

En lo que suena a un ultimátum, Enrico advierte que la intimación tiene como intención “resolver la cuestión de común acuerdo y en términos cordiales”. ¿Y si no, qué? “De continuarse con el incumplimiento de lo pactado o no brindarse respuesta satisfactoria a este pedido, lamentablemente no quedará otra opción que tomar iniciativas de índole judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en conformidad a lo previsto en la cláusula quinta del convenio suscripto entre las partes”, avisa.

“La decisión de ir a la Corte es política y sólo la va a tomar el gobernador”, aclara una fuente del Ministerio. Hasta dónde se tense la cuerda entre Pullaro y el Gobierno sólo está en la cabeza del mandatario radical. Es la obra pública, sin dudas, el factor de discordia mayor entre Santa Fe y la Casa Rosada, el ítem que más cruces ha generado entre dos gestiones que evitan chocarse las cabezas.

Qué obras reclama Santa Fe

Son 13 las obras que el gobierno santafesino le reclama a la Casa Rosada no haber cumplido como parte de aquel entendimiento de junio del año pasado. En todas, sin excepción, el diagnóstico de la provincia es negativo. No registra avances.

La mayoría de las obras son viales: en las rutas nacionales 11, 33 y 178, se remarca que los trabajos están "sin iniciar". El servicio de conservación y mantenimiento de las rutas nacionales 193, A012 y A08, la construcción de las rampas de acceso a la ciudad de Funes en la Autopista Rosario - Córdoba, la reconversión de luminarias a tecnología LED en la ruta nacional A012, la rehabilitación y mantenimiento de la ruta nacional 1V09; y trabajos en las rutas provinciales 31 y 39 se encuentran, siempre según el gobierno santafesino, "sin ejecución".

Peor es el caso del servicio de conservación y mantenimiento de las rutas nacionales 19 y 34: dicha obra está "neutralizada". “Es un paso siguiente al estado de paralizada. Por falta de fondos, cambios en contrato o problemas técnicos, la empresa constructora deja la obra sin efecto”, explica una fuente de Obras Públicas.

Hay también en el listado obras hídricas y de saneamiento. Aparecen la planta potabilizadora en Santa Fe y la ampliación de la planta de Granadero Baigorria, ambas "paralizadas", y la construcción del acueducto San Javier y la readecuación de las obras de evacuación del sistema La Picasa, ambas "neutralizadas".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/lisandroenrico/status/1907254236376871258&partner=&hide_thread=false PUENTE CARRETERO SANTA FE - SANTO TOMÉ



Ante el Comunicado del Gobierno Nacional que pretendería paralizar la obra de la construcción del NUEVO PUENTE PROVINCIAL CARRETERO, queremos informarles desde el Gobierno de Santa Fe que la obra que se inició el 13 de marzo va a seguir tal… pic.twitter.com/jqnODqvGaM — Lisandro Enrico. (@lisandroenrico) April 2, 2025

“El problema con el Gobierno es que te dicen a todo que sí y después no pagan”, se queja en estricto off the record una fuente del gobierno provincial. “Ya no les cree nadie, las empresas están hinchadas las pelotas”, agrega.

El diario de Guillermo Francos

Un panorama diferente pintó el jefe de Gabinete en su informe de gestión en Diputados. Frente a las preguntas de representantes de Santa Fe en la cámara baja, Francos eludió respuestas concretas, aunque sí confirmó avances en algunas obras.

En concreto, Francos afirmó que en la RN 34 la obra se encuentra "en ejecución" con un 75% de avance; mencionó “trabajos de repavimentación” en la RN 11, “trabajos de bacheos preventivos, reconstrucción de la base del camino, recalzado y perfilado de las banquinas” en la RN 178 y “tareas de corte de pasto, mantenimiento de luminarias y limpieza de zona de camino en la RN A08.

Asimismo, aseguró que los trabajos en las plantas potabilizadoras de Santa Fe y Granadero Baigorria están en ejecución con un "avance" del 12,03% y del 17,23% respectivamente.

Aunque no figura en el listado que la provincia envió en la intimación al Gobierno, otra obra que genera discordia es la muy demorada puesta en valor del Monumento a la Bandera en Rosario. Para Francos, se encuentra "en ejecución" con un 32,5% de avance. En Santa Fe lo niegan y advierten: “De los 1.300 millones que le deben a la empresa contratista, solamente le giraron 300”.

Entre las 113 preguntas que el diputado por Santa Fe Eduardo Toniolli (PJ) le hizo a Francos, muchas tuvieron que ver con las obras en la provincia. “Cuando Pullaro se reunió con Francos y presentó como un triunfo de su gestión el acuerdo para que la Nación retomara 25 de las 189 obras paralizadas por la gestión Milei en Santa Fe, señalábamos que era un 'hueso' que el Gobierno usaba para negociar el apoyo del pullarismo en el Congreso, y que finalmente no iba a cumplir”, señaló a este medio.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/eduardotoniolli/status/1913619453889110090&partner=&hide_thread=false - Le preguntamos a Guillermo Francos por la falta de mantenimiento de la Circunvalación de Rosario.



- La respuesta de Guillermo Francos: pic.twitter.com/ud3aXeJmSg — Eduardo Toniolli (@eduardotoniolli) April 19, 2025

“La respuesta por escrito del Jefe de Gabinete nos terminó dando lamentablemente la razón: reconocen que están paradas 15 de esas obras, y dicen estar ejecutando las otras diez, pero cuando chequeás en el territorio, con la UOCRA o con los gobiernos locales, resulta que no es así”, denuncia el referente del Movimiento Evita.

Para Toniolli, “este Gobierno funciona igual que los estafadores en los juegos callejeros: hay un histriónico que te distrae con gritos y gesticulaciones, mientras su cómplice te roba la billetera. Acá nos robaron la obra pública nacional a todos los santafesinos. Lo llamativo es el silencio -a esta altura cómplice- del gobernador Pullaro”.