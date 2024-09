Maximiliano Pullaro, sobre el ajuste que reclamó Javier Milei: "Es la Nación la que le debe a la provincia"

La postura de Maximiliano Pullaro

"No pretendemos que nos den nada por encima de la ley, pero tampoco nada por debajo de la ley. Más esfuerzo no se puede hacer. No corresponde que nosotros hagamos más esfuerzo, porque a la Nación no le debemos nada y la Nación nos debe mucho a la provincia de Santa Fe", advirtió Pullaro y adelantó que su gobierno reclamará ante la Corte Suprema de Justicia.