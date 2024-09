Javier Milei les pidió a los gobernadores que hagan un ajuste de 60.000 millones de dólares

“Esta guerra que llevamos adelante contra el gasto público y el costo argentino, se pelea en todas las dimensiones del Estado, también las jurisdicciones provinciales y municipales”, dijo Milei en un tramo de su discurso, en un recinto semivacío por la ausencia de la oposición, que avisó que no se prestaría para el show. “Por eso -continuó el Presidente- a los gobernadores les digo: cumplir el compromiso de bajar el gasto público consolidado a 25 puntos del PBI requiere que las provincias en su conjunto hagan un ajuste adicional de 60.000 millones de dólares”.

#Congreso El cruce entre Germán Martínez, jefe de bloque de Unión por la Patria, y Javier Milei El diputado le pidió que "hable sin leer" y el Presidente le contestó: "Mira que yo lea o no, vos seguís sumando con dificultad" pic.twitter.com/aFqW7FCaON

Por las dudas, largó la advertencia: “Si hay algo que estoy seguro que los argentinos no les van a permitir es que cuando el Estado nacional elimine o baje un impuesto, ustedes quieran ocupar ese espacio subiendo los suyos… no va a caminar. Los argentinos son un pueblo rebelde y cansado de las avivadas de los políticos”, los castigó y aseguró que Argentina está viviendo un “momento bisagra” y pidió no subestimar el cambio.