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SEMANA SANTA FE

Maximiliano Pullaro y la otra bandera del cambio

El Día de la Bandera bancó la base programática de Javier Milei, pero pide gestión y algo más. Golpes, nunca debajo del cinturón. Ballotage, siempre en la mira.

Letra P | Pablo Fornero
Por Pablo Fornero
Maximiliano Pullaro y la otra bandera del cambio

Maximiliano Pullaro y la otra bandera del cambio

En la cara, al pie del Monumento a la Bandera, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, le espetó al presidente Javier Milei las diferencias de estilo y conducción que los distancia. Comparten una base, incluso electorado, pero el mandatario radical verbalizó en Rosario que es otra cosa, en contenido y gestión. Trasladar esas divergencias a la estrategia electoral 2027 es otro cantar.

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Lucio Di Giuseppe

Pullaro cree, cada vez más, que su distancia política con Milei crece día a día. Respetuoso, boxeador que pega por encima del cinturón, el santafesino no se sube al coro de voces que se regodean en las internas interminables de la Casa Rosada. Prefiere, en cambio, la disputa de fondo, el concepto, lo tradicional de la política. Una suerte de revival de los discursos de Raúl Alfonsín.

El horizonte de Maximiliano Pullaro

El gobernador, como contó Letra P más de una vez, tiene su horizonte allanado. Gane o pierda, el año próximo se jugará por la reelección en Santa Fe. Por ese motivo, tenía decidido de antemano no aprovechar el escenario monumental del Día se la Bandera para posicionarse, para hacer rendir el foco bien puesto de la escena nacional. “Se va a notar si lo hace”, adelantaba un ministro de la Casa Gris.

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A la vez, Pullaro está dispuesto a trabajar para la construcción de una alternativa no peronista que enfrente a Milei en 2027 y trate de meterse en el ballotage. Con el expresidente Mauricio Macri de socio, para recuperar lo que fue Juntos por el Cambio. ¿También con la senadora Patricia Bullrich, a quien nombró expresamente en el acto en homenaje a Manuel Belgrano? ¿También con la vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien dialogó a solas este sábado en una sala del Monumento?

Pullaro juega al contraste medido. Enfrentarlo más de la cuenta a Milei lo impregnaría de aroma peronista y kirchnnerista. Y eso no está en sus planes. El pullarismo tiene fríamente calculado hasta dónde puede tirar de la soga, hasta dónde puede hacer antimileísmo sin parecer Cristina Fernández de Kirchner.

Pullaro Milei discurso 20 de junio
Pullaro arriba y Milei abajo, en una sugestiva foto enviada por el &aacute;rea de Prensa del gobierno santafesino.

Pullaro arriba y Milei abajo, en una sugestiva foto enviada por el área de Prensa del gobierno santafesino.

Por ese motivo, el gobernador radical puede permitirse una dosis de rebeldía, porque primero comparte una base con Milei. El Presidente, que hace la suya, en su mensaje no le devolvió un ápice de los dardos. Siguió fiel a su relato leído.

Maximiliano Pullaro y Javier Milei, respaldo y reproche

Pullaro, ahora y a futuro, lo respalda a Milei en el orden fiscal, en el ajuste, en su mirada de la macroeconomía, pero, como dijo en el Monumento, “la velocidad del cambio” tiene objeciones. Para el gobernador, el Gobierno ya dio todo lo que tenía para dar. Así de drástico. No porque deba culminar ya, pero sí porque carece de respuesta para los tiempos que vienen en Argentina.

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Pullaro interpreta que a la Casa Rosada le falta inversión en obra pública, reconocimiento y defensa de la producción, sensibilidad y contención social. A veces, tan solo se reduce a hacer política, capacidad de conducción y estar encima de las cosas.

No solo eso: sin entrar en el barro, el mandatario santafesino remarca su distancia con la “corrupción” sin nombrar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni; destaca el “orden”, pero advierte que “sin progreso no alcanza”; y aclara que no habla desde la “queja”.

Pullaro y Mauricio Macri, una sociedad en ciernes

Los días posteriores al Mundial aclararán la postura de Pullaro. En julio, Macri aterrizará en Rosario y, seguramente, volverán a verse las caras con el gobernador. “Cuatro años más de esto no se aguantan”, le dijo el presidente del PRO en Santa Fe hace un par de semanas. Pullaro piensa algo parecido. No lo va a decir, pero no está muy lejos.

Construir un espacio no es para nada sencillo, pero Pullaro está dispuesto a ser el arquitecto de la empresa. Dispone de pragmatismo para el ensayo. La base no es muy distinta a la que pregona Milei, pero la bandera del cambio es otra.

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