Rosario: Federico Lifschitz lanzó la fundación con el nombre de su padre con respaldo de Pullaro y Javkin

Federico Lifschitz lanzó la fundación Miguel Lifschitz y contó con la presencia y el respaldo de Maximiliano Pullaro.

La Fundación Miguel Lifschitz , impulsada por el concejal e hijo del exgobernador de Santa Fe , Federico Lifschitz , tuvo su presentación en Rosario con el respaldo de Maximiliano Pullaro y la presencia del intendente Pablo Javkin . El encuentro convocó a referentes políticos, empresarios, profesionales y representantes de distintos ámbitos y tiene como objetivo impulsar una agenda de futuro para la ciudad.

“Las ciudades no cambian ni crecen por casualidad”. La frase sintetizó el espíritu de la nuevo espacio de trabajo busca recuperar el legado del exgobernador Miguel Lifschitz y proyectar su concepción de la gestión pública hacia los desafíos que enfrentan Rosario y la provincia.

La presentación estuvo encabezada por el concejal socialista Federico Lifschitz , quien explicó que la fundación no pretende convertirse en un ámbito de recuerdo nostálgico, sino en una herramienta para dar continuidad a una forma de entender la política, con eje en el conocimiento, la planificación y la construcción colectiva.

La participación de Pullaro le otorgó una dimensión institucional y política al lanzamiento, en una convocatoria que vinculó a dirigentes de distintas generaciones y espacios políticos. La presencia del gobernador puso de manifiesto la articulación en torno al legado de uno de sus antecesores en la Casa Gris, del que fue ministro de Seguridad, pero también el vínculo que mantiene con su hijo, a quien acompañó cuando lanzó su candidatura para el Concejo municipal .

Durante la presentación, Pullaro destacó la figura de Federico Lifschitz y su vínculo con el exmandatario provincial. “Conozco muy bien a Federico. Tiene la impronta, los valores y las formas de Miguel. Es un dirigente que le va a dar mucho a Rosario y a Santa Fe”, afirmó durante el encuentro.

La presentación también contó con la participación de Javkin; María Eugenia Schmuck, presidenta del Concejo Municipal; Ciro Seisas, senador por el departamento Rosario, y Gisela Scaglia, diputada. Además, asistieron integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

Federico Lifschitz lanzó la fundación Miguel Lifschitz y contó con la presencia y el respaldo de Maximiliano Pullaro.

Entre los presentes hubo representantes del empresariado, referentes de la Cámara de la Construcción a nivel nacional, dirigentes locales y deportistas destacados. La convocatoria también incluyó a más de 100 profesionales que participarán en el trabajo de la Fundación.

La diversidad de los participantes reflejó la intención de conformar una entidad que trascendiera los límites de la política partidaria y reuniera a distintos sectores de la sociedad rosarina. La propuesta contempla ámbitos de debate, formación y elaboración de iniciativas para contribuir al desarrollo urbano, económico y social.

Federico Lifschitz es uno de los dirigentes que ya expresaron su voluntad de competir por la intendencia de Rosario. El concejal está dispuesto a competir en la interna de Unidos. No es el único que podría anotarse en la carrera dentro del socialismo. Joaquín Blanco, Lionella Cattalini y Susana Rueda son otros nombres que suenan dentro del partido para competir en la ciudad.

La Fundación Miguel Lifschitz y una agenda para Rosario

Durante su intervención, Federico Lifschitz destacó la importancia de reunir distintas miradas y transformar el conocimiento en propuestas concretas. El dirigente definió el objetivo de la entidad como “un espacio que pueda concretar los sueños de los rosarinos” y planteó la necesidad de generar iniciativas para el desarrollo de la ciudad.

La propuesta recupera algunas de las características que marcaron la gestión de Miguel Lifschitz, entre ellas la planificación estratégica, la conformación de equipos técnicos, la articulación institucional y el diseño de políticas públicas sustentadas en el conocimiento.

En ese sentido, la Fundación se presentó como un ámbito plural, con la participación de dirigentes con experiencia, profesionales, investigadores, docentes, emprendedores, deportistas y jóvenes. La iniciativa apunta a promover el intercambio de perspectivas y capacidades para abordar las problemáticas de la ciudad.

El proyecto también contempló la incorporación de sectores que habitualmente no participan de las estructuras partidarias, con el propósito de ampliar la discusión pública y sumar nuevos aportes a la planificación urbana, económica y social de Rosario.