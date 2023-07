El expresidente Mauricio Macri tiene una idea fija. Está convencido de que la clave para los próximos años son las medidas que puedan aplicar, si llegan a la Casa Rosada, cualquiera de las dos figuras anotadas en la pelea presidencial de Juntos por el Cambio (JxC). El famoso “para qué”. Con esa obsesión en mente, le solicitó opiniones sobre temas puntuales como la situación económica, el PAMI y hasta el sector energético a algunos de los exfuncionarios que formaron parte de su administración. Si esas consultas prefiguran que buscará tener voz en las decisiones de un futuro gobierno, la siembra de alfiles propios en los equipos de campaña es otro indicio de que no piensa estar ausente. A la par, el exmandatario está preocupado por la unidad de la coalición después de la interna virulenta que lleva a las PASO .

El primer anticipo de la estrategia de Macri de recabar recomendaciones de exfuncionarios de su gobierno se vio cuando el extitular del PAMI, Sergio Cassinotti , blanqueó que elaboró un programa para el organismo a pedido del expresidente en donde anticipa una serie de recortes y ajustes . “Se trata de alguien muy serio (por el exfuncionario) a quien Mauricio respeta mucho, pero no es al único que le pidió un análisis”, explicó a Letra P uno de los integrantes de la mesa chica del expresidente.

Una muestra de esa impronta, explican, se verá este viernes con la visita de Larreta a Córdoba para apuntalar la candidatura del diputado radical Rodrigo de Loredo a la intendencia de la capital provincial. “Nos pidió él que viniéramos”, expresaron cerca del alcalde. De Loredo es una de las pocas figuras de Evolución, la línea radical referenciada en Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti, que tiene la estima de Macri.

La preocupación por el día después de las PASO en JxC no quiere decir que Macri no juegue a fondo en esa interna. Su acuerdo con Bullrich sigue vigente, aunque no quiere ver más muestras de “independencia” y por eso colabora en varios frentes con ella. La muestra más reciente es la designación de su jefe de prensa, Gustavo Gómez Repetto, en el equipo de la senadora Carolina Losada que competirá el 16 de julio próximo en las primarias provinciales contra el diputado provincial Maximiliano Pullaro en la versión santafesina de la disputa entre la exministra de Seguridad y el jefe de Gobierno.

Lo mismo sucede en la Ciudad con su primo, el ministro de Gobierno, Jorge Macri, que sumó recientemente a su equipo al legislador Dario Nieto. Para el expresidente, el lugar que ocupe su exsecretario es una forma de decir “acá estoy yo”. En ese mismo equipo de campaña también está, como encargado de coordinación, otro macrista de pura cepa, Fernando De Andreis, que esta semana le recomendó al exintendente de Vicente López que evite debatir con Lousteau en la interna de JxC por la Jefatura de Gobierno porteña. Cerca de De Andreis dicen que descreen que el exministro de Economía respete las reglas del debate.