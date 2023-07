La interna nacional de Juntos por el Cambio (JxC) tiene en la próxima parada electoral, Santa Fe , un cisma. Conseguir, y adjudicarse, una victoria en la tercera provincia del país y empezar a arrebatarle la gobernación al peronismo será eventualmente un logro de fuste tanto para Patricia Bullrich como para Horacio Rodríguez Larreta . La dupla, no obstante, traza distintas estrategias para lograrlo: la exministra de Seguridad bendijo directamente a la senadora Carolina Losada , mientras que el jefe de Gobierno acompaña a Maximiliano Pullaro , pero no milita una estrategia de asociación. Doce días para la elección.

Así como se pegó a Bullrich, Losada también se ligó a la figura del expresidente Mauricio Macri . Radical con olor a PRO halcona, la senadora eligió nacionalizar y bajar a la provincia todo el relato extremo que caracteriza a su madrina. Pero lo visto hasta acá no es todo: este domingo, la presidenta del PRO en licencia y la precandidata a gobernadora volverán a mostrarse juntas en los estudios de TN, en el programa Solo una vuelta más. Asimismo, es de esperar otra visita de Bullrich a la provincia, sobre el cierre de la campaña.

Desde el entorno de la presidenciable consideran que Losada es la mejor candidata de la interna, pero le aclararon a Letra P que no van a prestarse a un juego de descalificación de Pullaro. “Es una PASO, no a es todo o nada”, avisó una persona de extrema confianza de Bullrich. En ese marco, la exministra todavía no resolvió si bajará a Santa Fe el día de las elecciones para bancar a Losada. “Es una PASO”, reiteró la fuente. Se impone la pregunta entonces, ¿hasta dónde banca Bullrich los dardos al fleje de Losada contra Pullaro?

Pullaro mantiene un vínculo de años con Bullrich, que arrancó cuando les tocó atacar juntos, cada uno desde su gobierno, la situación de inseguridad en Santa Fe, sobre todo la narcocriminalidad en Rosario. Bajo ese antecedente, el diputado provincial no va a hacer nada que azuce una disputa descarnada entre Bullrich y Larreta. “Muchísimos votantes de Maxi votan a Patricia y él no se va a convertir en un soldado de Larreta”, argumenta el entornismo del precandidato a gobernador.

A Larreta tampoco le interesa jugar un Boca–River en Santa Fe. Seguramente aterrizará en Santa Fe el día de las elecciones si huele un triunfo, pero no tiene prevista otra visita antes del cierre de campaña. Al menos esa es la información que divulga el pullarismo.

Ahí hay una diferencia considerable. Losada tiene en agenda dos futuros encuentros con Bullrich, uno en un estudio de TV porteño y otro en la provincia para cerrar la campaña, mientras que Pullaro no tiene visitas de Larreta a la vista.

Como cierre de campaña, el exministro planea continuar con la zaga de “hitos” que ya arrancó, en este caso con la firma de dos compromisos, uno con el campo y la industria, y otro con Rosario, en materia de seguridad, pero también infraestructura.