Mauricio Macri, con sombrero nuevo: la foto en sepia del partido amarillo

Es un clásico meme de Twitter. Frente a la góndola de Stacy Malibú en la juguetería, ante una horda de niñas deseosas de comprar la nueva muñeca, Lisa Simpson se planta y acusa: "¡No se dejen engañar! Es la misma tonta Stacy Malibú con un sombrero distinto, sigue teniendo todos los horrendos estereotipos de antes". Smithers, el asistente del señor Burns y coleccionista de esa barbie versión amarilla, retruca: "Pero el sombrero es nuevo". Las niñas se abalanzan para no quedarse sin su muñeca.

Embed - Pero el sombrero es nuevo

El año 2019 fue, según filosofaron en el escenario Macri y sus antecesores, el comienzo de una ola que terminó llevando al anarcocapitalista a la Casa Rosada. Fueron las plazas del "Sí, se puede", aunque al final la reelección no se pudo, pero estuvo cerca. Porque -analizan en el PRO- había confianza en Macri, el líder que podía frenar al "populismo", pero no en el equipo que no logró frenar la inflación ni el aumento de la pobreza, la vara con la que había pedido que se juzgara su gestión.