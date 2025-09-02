CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

Karinagate: en Diputados, la oposición acordó interpelar a Guillermo Francos, Karina Milei y Mario Lugones

Hubo consenso en las comisiones. La Libertad Avanza entorpece el trámite y citaría a una nueva sesión. Evalúan una revisión de las pensiones suspendidas.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
Pablo Yedlin en la comisión de Salud, que definió interpelar a Guillermo Francos, Karina Milei y Mario Lugones.&nbsp;

La Libertad Avanza no tiene cómo detener la embestida de la oposición en el Congreso por los audios del extitular de la ANDIS Diego Spagnuolo, en los que denuncia presuntas coimas de Karina Milei. La oposición acordó este martes avanzar en pedidos de interpelación a la secretaria general, Guillermo Francos y Mario Lugones.

Daniel Arroyo y Pablo Yedlin (UP), durante el debate por Andis. 
CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

Karinagate: Lugones pegó el faltazo a Diputados y la oposición impulsa una comisión investigadora

Por  Mauricio Cantando

El consenso se alcanzó en la comisión de acción social y salud pública, presidida por Pablo Yedlin. Hubo un acuerdo para unificar proyectos para interpelación que había presentado Encuentro Federal (liderado por Miguel Pichetto), Sabrina Selva (Unión por la Patria) y la izquierda.

Los dictámenes no fueron definitivos porque restan que sean tratados en la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Nicolás Mayoraz, quien la tiene cerrada hasta nuevo aviso. Germán Martínez y Cecilia Moreau (UP) anunciaron que podrían usar la mayoría opositora en el recinto para desplazar a Mayoraz, como también a José Luis Espert (La Libertad Avanza).

Para que avancen las interpelaciones, es inevitable una sesión para emplazar a Asuntos Constitucionales. Sería en dos semanas tal vez, para tratar también vetos presidenciales a leyes que aumentan presupuesto a las universidades y declarar la emergencia en pediatría. El trámite continuaría con un nuevo plenario de comisiones y una nueva sesión, en la que la mayoría aprobaría las interpelaciones.

Guillermo Francos y Karina Milei, al banquillo

Si bien el dictamen final incluiría a Francos, en la oposición reconocen que el desafío es sentar a Lugones y a Karina Milei, porque el artículo 71 de la Constitución no menciona sanciones para "miembros del Poder Ejecutivo" citados que dejen la silla vacía. Fue lo que hizo el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona en abril, convocado por el caso $Libra.

Pablo Juliano, de Democracia Para Siempre, pidió cambiar la estrategia. “Si nos quedamos solo en la interpelación, ya sabemos lo que hicieron Toto Caputo y el ministro de Justicia", se lamentó.

El resto de la oposición confió en que esta vez no será igual. “Mi pedido de interpelación es a Lugones y Karina Milei, la principal indicada por estos audios de ser la beneficiaria de estas coimas, más Lule Menem, al que no podemos citar porque no tiene rango de ministro, como sí lo tiene Karina Milei”, señaló la diputada Selva.

Selva también anticipó que evaluarán pedir un detalle de las pensiones dadas de baja, o el presupuesto de la ANDIS y la actualización de los beneficios a personas con discapacidad. Ya hay proyectos para inspeccionar esas tareas, que llevó a cabo el desplazado extitular del organismo, Diego Spagnuolo.

Moreau hizo foco en la droguería mencionada en las coimas “¿No les llama la atención que la única reacción del Presidente ante este caso haya sido avalar el posteo de la Suizo Argentina? ¿No les llama la atención que la única palabra oficial del Gobierno haya sido el posteo de la droguería? Esto es un escándalo”, remarcó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ceciliamoreauok/status/1962936753892806967&partner=&hide_thread=false

Revisión de pensiones

En la comisión de Discapacidad, que preside Daniel Arroyo, se acordó también unificar dictámenes sobre interpelaciones para que Francos, Lugones y Karina Milei sean citados al recinto. El debate también tuvo las revisiones de pensiones, un tema que llegará al recinto tarde o temprano.

"Se dieron de baja 110000 pensiones, de las cuales 90000 se suspendieron por un problema de domicilio, los telegramas no llegaron a destino. Lo lógico sería que esas 90000 suspensiones se vuelvan a dar de alta", explicó Arroyo, quien podría avanzar en un proyecto para enmendar estos errores.

El oficialismo no habló: presenciaron la comisión Carlos García y Gerardo Huesen. Ninguno quiso decir nada.

Karina Milei, con Manuel Adorni y Sebastián Pareja. 
CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

Congreso: Karina Milei enfrenta pedidos de interpelación en las dos cámaras

En Diputados se dictaminará un proyecto, que tiene mayoría en el recinto para aprobarse. En el Senado, UP busca dos tercios el jueves para citar a El Jefe.
Martín Lousteau, lidera la denuncia contra Patricia Bullrich, por su defensa a Karina Milei. 
CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

Blindaje a Karina Milei: la oposición se une para quitarle atribuciones de Inteligencia a Bullrich

UP y la UCR afirman que la ministra se excedió en sus atribuciones al denunciar a periodistas por difundir los audios de Spagnuolo.

Los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) y Carlos Sadir (Jujuy) buscan dar forma al espacio Provincias Unidas.
libertarios vs. federales

Sadir y Morales blindan Jujuy para potenciar Provincias Unidas

Por  Ramiro Garrocho
Karina Milei.
CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

Al juez que blindó a Karina Milei lo acusan de acoso sexual, maltrato laboral y abuso de poder

Por  Martín Soler
Sergio Massa, de campaña por el Conurbano 
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Massa agrega estaciones a su tour de campaña bonaerense con la mira en 2027

Por  José Maldonado
Karina Milei, con Manuel Adorni y Sebastián Pareja. 
CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

Congreso: Karina Milei enfrenta pedidos de interpelación en las dos cámaras

Por  Mauricio Cantando