Mauricio Macri da por caído un acuerdo con Javier Milei y prepara al PRO para 2025

La tensión entre Macri y Milei lleva varios capítulos, pero se agudizó en las últimas semanas por la decisión del oficialismo de cancelar el debate por las leyes de Ficha Limpia y de democratización sindical y se agravó el jueves con la expulsión de Edgardo Kueider en el Senado, en una sesión que el expresidente calificó como "un papelón".

Una madrugada de tensión en la Legislatura

El jueves al mediodía la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, anunció públicamente que su bloque no acompañaría el Presupuesto 2025. Sin los votos libertarios, Ramírez obligó a Jorge Macri a buscar otros acuerdos. Finalmente, después de varias horas de negociación, a las 5.30 de la madrugada del viernes el macrismo consiguió 31 votos, con el aporte del libertario Ramiro Marra y de Yamil Santoro, de Republicanos Unidos.

Si el Gobierno de la Ciudad no baja impuestos y gastos por 500.000 millones de pesos, yo no voto el presupuesto. Sin mi voto no llegan. ABRAZO. — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) December 12, 2024

Ramírez responde directamente a Karina Milei, que a fines de noviembre se había reunido con el jefe de Gobierno porteño para hablar sobre el proyecto y los votos que necesitaba el oficialismo. El encuentro no aportó certezas, pero al menos abrió un canal de comunicación. Más cerca de la sesión, este jueves, Macri se comunicó directamente con el Presidente. En el macrismo confiaban en que al final se destrabaría. Pero Milei no se inmutó. Los libertarios tampoco aportaron sus votos para el nuevo Código Urbanístico.

Con cuarto intermedio o sin cuarto intermedio, al Presupuesto igual no lo vamos a votar. Aumenta la estructura política y aumenta el gasto inútil, a contramano del Gobierno nacional y, sobre todo, de los porteños. — Pilar Ramírez (@PilarRamirezmpr) December 12, 2024

La conducta de los libertarios en la Legislatura porteña fue la muestra más clara de la falta de reciprocidad en el apoyo que el PRO le dio durante todo el año a La Libertad Avanza en el Congreso, tal como mencionaba Macri.

Rebelión en la granja

Macri se mostró en el escenario acompañado por la vicepresidenta del partido, Soledad Martínez, el jefe de Gobierno porteño; el diputado Diego Santilli; el secretario general del PRO, Facundo Pérez Carletti; y el exsecretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis.

No estuvo el titular del bloque de Diputados, Cristian Ritondo, denunciado por vínculos con sociedades offshore y propiedades no declaradas en Estados Unidos por 2,6 millones de dólares. Tampoco estuvieron los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). Según explicaron sus voceros, el primero se quedó en su provincia por la celebración del Día del Petróleo, mientras que el segundo lanzaba este viernes la temporada de Turismo desde Concepción del Uruguay.

En medio del encuentro, Macri recibió cuestionamientos por la decisión del expresidente de intervenir al PRO de la provincia de Córdoba por diferencias con su actual titular, el diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño, que había convocado a elecciones internas para febrero de 2025.

.@mauriciomacri decidió volver a ignorar el federalismo y la democracia para seguir matando el gran partido que fundó. Hoy intervinieron al PRO Córdoba y a todas sus autoridades; lo hicieron por razones ideológicas y para evitar elecciones internas con el objeto de decidir en… — Oscar Agost Carreño (@oagost) December 13, 2024

La decisión generó la reacción de los dirigentes de Córdoba. Quien tomó la palabra frente a Macri fue la diputada Laura Rodríguez Machado que calificó la intervención como “una injusticia, una traición a los valores que fundaron nuestro partido y al trabajo militante”. El expresidente no respondió.

¡Córdoba no se rinde!

Hoy hablo con la fuerza de cada cordobés que cree en el respeto, la libertad y el federalismo. La intervención del PRO de Córdoba no solo es una injusticia, es una traición a los valores que fundaron nuestro partido y al trabajo militante. — Laura Rodríguez Machado (@laurmachado) December 13, 2024

Rodríguez Machado es una dirigente muy cercana a Patricia Bullrich. La ministra le pegó a Macri el jueves a la noche, en una cena junto a su espacio político. “Antes quería dar un paso y me frenaban, ahora no me frena nadie… no, las pelotas”, dijo en alusión a Macri. Sus legisladores en la Ciudad también votaron en contra del Presupuesto.