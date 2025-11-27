LIBERTARIOS & FEDERALES

Otras provincias unidas: con Figueroa en la mesa, Sáenz, Jaldo y Jalil definen su juego en el Congreso

Los gobernadores coordinan un posible interbloque federal. El misionero Passalacqua, ¡adentro! Weretilneck también, aunque no tendrá bancas.

César Pucheta
Por César Pucheta
Los gobernadores Raúl Jalil(Catamarca), Gustavo Sáenz(Salta) y Osvaldo Jaldo(Tucumán) mostraron este jueves en Buenos Aires que hay otras provincias unidas dispuestas a jugar en el Congreso para negociar con el Gobierno y ocupar un rol en la oposición que les permita ser árbitros en el debate de los proyectos que interesan a Javier Milei.

Gustavo Sáenz (gobernador de Salta) recibe un premio del diputado Juan Brügge (Encuentro Federal). 
Sáenz engrosa su interbloque para ser árbitro del Congreso y le pone condiciones a Milei

Convocados en la Casa de Salta en la Capital Federal, los tres mandatarios norteños esperaban pasadas las 13.30 la llegada de un cuarto aliado regional, el misionero Hugo Passalacqua, pero ya contaban con un amigo del sur, el neuquino Rolando Figueroa, que se sumó a la movida.

Gobernadores ¿sin consenso?

Con todo, al llegar a la sede salteña ubicada a metros del Obelisco, los gobernadores mostraron posturas distintas antes de la reunión respecto de su juego articulado en la Cámara de Diputados.

Sáenz, quien buscó mostrarse en los últimos días como el artífice de la jugada, respondió a la requisitoria de la prensa sobre la formación de un interbloque con una gambeta retórica. "Venimos trabajando hace mucho tiempo conjuntamente los gobernadores con una agenda provincial, no es ninguna novedad", finteó.

Por su parte, Jaldo aseguró que sus diputados no van a sumarse al bloque Innovación Federal, donde hoy reportan las espadas legislativas de los oficialismos salteño y misionero, que condice Pamela Calletti. "Vamos a seguir trabajando con el bloque que pertenecemos, el bloque Independencia. Sí podemos llegar a formar un interbloque para formalizar el trabajo que venimos haciendo en Diputados y en el Senado", arriesgó el mandatario tucumano.

La postura de Rolando Figueroa

Figueroa planteó una posición similar a la de Jaldo, pero directamente cerró las puertas a que sus legisladores integren un interbloque. "No voy a tener un interbloque, vamos a tener un bloque en Diputados y en el Senado que se va a llamar La Neuquinidad y trabajamos con Neuquén. Sí dialogamos con todos los gobernadores y tratamos de aunar criterios para que nos escuchen", concedió.

Consultado por la diferencia de este nucleamiento con la experiencia de Provincias Unidas, el neuquino respondió fiel a su perfil provincialista extremo. "No tenemos un candidato a presidente, al menos hablo por mí. Tenemos un proyecto provincial, estamos concentrados en Neuquén", afirmó. Al respecto, el salteño fue más componedor y señaló que los mandatarios que se dieron cita este jueves son "primos" del armado federal que compitió en octubre y cosechó sólo una victoria en Corrientes.

Gustavo Sáenz multiplica por seis

En diálogo con la prensa, Sáenz habló de seis gobernadores e incluyó en la estrategia coordinada de los jefes provinciales presentes en la Casa de Salta al rionegrino Alberto Weretilneck, quien como contó Letra P viene operando en tándem con Figueroa. Sin embargo, el cipoleño no contará con ningún representante propio en el Congreso a partir del 10 de diciembre. Passalacqua tampoco apareció, pero lo cuentan dentro de la jugada.

Entre las declaraciones sobresalió el silencio de Jalil. El catamarqueño está apuntado por el peronismo, que busca que no rompa el bloque de Unión por la Patria en la cámara baja. Sin embargo, todos los indicios indican que el mandatario norteño negocia con la Casa Rosada para llevar sus cuatro votos a otra parte.

