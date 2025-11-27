Diputados: Pamela Verasay reunió al bloque radical y amenaza con achicar más a Provincias Unidas

La novela de Provincias Unidas (PU), el espacio de seis gobernadores que este miércoles no pudo consolidar su bloque en Diputados , tuvo un capítulo en la UCR : casi a la misma hora, la mendocina Pamela Verasay reunió a una decena de radicales de la cámara baja y les propuso presentar una bancada pura sangre del partido centenario.

La diputada que responde al gobernador de su provincia, Alfredo Cornejo , planteó, sin vueltas, que el camino debe ser tener un bloque UCR -con ella de jefa- y olvidarse de hacer alianzas con PU, aun cuando hay dos gobernadores que tienen un pie en cada lado: Gustavo Valdés (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy).

Hay 12 escaños en juego con origen en el radicalismo. En el peor de los casos, se repartirán en partes iguales, aunque ningún mandatario radical se animó aún a sacar los pies del plato. Verasay espera una repuesta definitiva antes del miércoles, fecha de la sesión preparatoria.

En la reunión hubo representantes que tienen un pie en PU, como Mariela Coletta , cercana Martín Lousteau , que no fue. Su aliada pidió ante sus correligionarios un perfil de “centro opositor”, que no contagió a nadie. Primó la idea de buscar consensos con el Gobierno, sin perder margen de negociación.

Verasay hizo de anfitriona en el salón de reuniones de la UCR, donde hablaron nueve diputados. Estuvieron quienes fueron electos de las provincias con gobernadores radicales que militaron en PU: María Inés Zigarán (Jujuy); y Diógenes González (Corrientes).

Fue todo un mensaje: ni Zigarán, ni González ni sus jefes participaron de la reunión de PU, donde sí estuvo Coletta. Como explicó Letra P, en ese encuentro sólo estuvieron presentes tres de los seis gobernadores de PU: Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut) y la vice de Córdoba, Myriam Prunotto. Tampoco fue el otro mandatario asociado a este espacio: el santacruceño Claudio Vidal. La reunión se ensució más cuando Miguel Pichetto pegó el portazo, porque Pullaro pide que la jefa sea Gisela Scaglia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1993810656005423372&partner=&hide_thread=false #Congrso | Provincias Unidas: tras impulsar a Scaglia, Pullaro y Llaryora intentan contener a radicales y a Pichetto | Por @mauricanta https://t.co/G1jt7mHenr — LETRA P (@Letra_P) November 26, 2025

Hubo casos opuestos como el diputado jujeño Jorge Rizzotti, con mandato hasta 2027, faltó a la cita con Verasay y fue a la de PU. Leal al exgobernador Gerardo Morales. Rizzotti ni siquiera forma parte del bloque UCR actual: se fue el año pasado a Democracia Para Siempre, la bancada crítica. En el radicalismo sospechan que Morales hará lo mismo desde diciembre.

El bloque que se viene

Valdés -el único gobernador de PU que ganó elecciones- no puede hacer el doble juego y hasta ahora no dio señales, aunque en entorno empiezan a reconocer que la alianza entre gobernadores es historia. “El destino del diputado González dependerá de su relación con Pullaro, que no está en el mejor momento”, confiaron fuentes cercanas al gobernador saliente.

A la reunión de Verasay también asistió el mendocino Lisandro Nieri; los chaqueños Guillermo Agüero y Gerardo Cipollini -se conectaron por zoom-; y el entrerriano Darío Schneider. Son las tres provincias radicales que hicieron alianza con La Libertad Avanza en octubre. Completó la mesa Karina Banfi, bonaerense y con mandato hasta 2027.

Además de Lousteau y Rizotti, no estuvo Pablo Juliano, quien deja DPS y en Provincias Unidas lo dan con ellos. La charla se extendió por varias horas y Verasay dejó una línea clara: el plan de un bloque radical no es ser aliado permanente, pero sí trabajar para buscar acuerdos con letra propia en la agenda del Gobierno, que es la que dominará el recinto en los próximos dos años.

El Senado y el comité, próximas paradas

La discusión sobre el futuro de la UCR en el Congreso tendrá también capítulos en el Senado y en la renovación del Comité Nacional, que será el 12 de diciembre. Valdés es el más mencionado por las tribus del partido centenario como posible presidente, aunque en su entorno lo niegan.

Los radicales que caminan los pasillos del comité creen que el gobernador busca avales y terminará siendo el elegido. En el Senado, Valdés tiene dos bancas, entre ellas la del jefe, Eduardo Vischi, quien esta semana fue anfitrión de las reuniones, inclusive en la que recibieron a Patricia Bullrich.

En la cámara alta Cornejo confía en sostener un bloque de diez bancas, que sería árbitro de las votaciones. Fuentes cercanas a Vischi no lo niegan. En PU esperan sumarlos a un interbloque amplio, que no está garantizado. "Hasta hace una semana parecía posible; hoy ya no", confiaron a Letra P desde el litoral. En la cámara alta los bloques se presentan en febrero. Hay más tiempo para la rosca.