Sebastián Galmarini: "Quiero que Sergio Massa sea nuestro candidato a presidente para ganarle a Javier Milei"

El dirigente del Frente Renovador Sebastián Galmarini respaldó una eventual candidatura presidencial de Sergio Massa , su cuñado, cuestionó el acercamiento entre el Gobierno de Javier Milei y Diego Santilli y afirmó que el peronismo tiene posibilidades de imponerse en las próximas elecciones si logra ordenar su interna.

Para Galmarini, la foto que mostró al vocero presidencial Manuel Adorni junto a Santilli y Milei tuvo un impacto negativo para el oficialismo. Según planteó, la imagen contradice el discurso con el que el Gobierno llegó al poder y debilita la promesa de representar una alternativa a la política tradicional.

“El Gobierno dice que vino a moralizar el país y se saca una foto con un dirigente que representa todo lo contrario. Eso supone creer que la gente es tonta”, sostuvo el referente massista. Además, consideró que la situación judicial que atraviesa Adorni seguirá condicionando al oficialismo con nuevas instancias procesales.

En ese marco, Galmarini también puso en duda la estrategia electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires. Afirmó que la incorporación de Santilli no fortalece al espacio libertario y remarcó que el diputado carga con un alto nivel de imagen negativa, lo que dificultaría una candidatura competitiva para la gobernación.

El dirigente señaló que la incorporación de figuras como Luis Caputo , Federico Sturzenegger , Patricia Bullrich y Santilli diluye la identidad original de La Libertad Avanza. A su criterio, esa conformación hace que el proyecto libertario se parezca cada vez más a una reedición del macrismo.

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Respecto del escenario opositor, insistió en que el principal desafío del peronismo pasa por alcanzar un acuerdo interno. “Si logramos ordenar la interna y tener un candidato de unidad, el peronismo va a ganar las elecciones. Tenemos que garantizar la unidad para ganarle a Milei. Eso es lo que nos pide la sociedad”, afirmó.

Críticas a Javier Milei y expectativa electoral

Consultado sobre una eventual candidatura presidencial, Galmarini fue explícito al expresar su preferencia por Massa. “Quiero que Sergio Massa sea nuestro candidato a presidente porque es el dirigente con más capacidad de diálogo, el que más conoce al Estado argentino y el que tiene la flexibilidad para sacar a la Argentina de este vaivén permanente, del ajuste y la motosierra a subsidiarlo todo”, sostuvo.

No obstante, aclaró que su respaldo no condiciona la unidad del espacio. Señaló que, si finalmente el postulante fuera Axel Kicillof, Juan o Pedro, trabajará para que el peronismo recupere el Gobierno nacional.

Por último, el dirigente se mostró optimista respecto del futuro electoral del espacio opositor. Aseguró que el peronismo está en condiciones de imponerse tanto en primera como en segunda vuelta, aunque advirtió que para lograrlo deberá ofrecer una propuesta equilibrada y convencer a la sociedad de que puede llevar adelante una gestión sólida y previsible.