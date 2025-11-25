Martín Menem y Bullrich definieron el cronograma para sancionar el Presupuesto antes de fin de añ

El Presupuesto 2026 tiene hoja de ruta en el Congreso , aunque la letra chica se negocia en las reuniones que el ministro del Interior, Diego Santilli , mantiene con los gobernadores. Martín Menem y Patricia Bullrich ya fijaron fechas para llegar a una eventual sanción antes de fin de año. La ministra de Seguridad se reunió con radicales en el Senado .

Así serán las cosas en esta nueva etapa que se abre en el parlamento el 10 de diciembre: las negociaciones legislativas ya no pasan por los referentes de ambas cámaras, sino que el Gobierno intenta ablandar a los mandatarios provinciales para que garanticen el cuórum.

Con esa expectativa, Menem buscará abrir el recinto de Diputados ni bien asuman los 127 electos el 26 de octubre. Como esta semana se caen los dictámenes firmados el 4 de noviembre, será necesaria una nueva reunión de la comisión de Presupuesto, que seguiría presidiendo el libertario Bertie Benegas Lynch .

Menem correrá estos días la carrera para tener el bloque más grande y quedarse con la mayoría de los vocales. En cualquier caso, los despachos llegarán al recinto cuanto antes. Una idea en LLA es sesionar el viernes 12; pero la que más consenso reúne sería la de abrir el recinto el martes 16.

Junto al Presupuesto se aprobaría el proyecto de "inocencia fiscal", una iniciativa que amplía los topes para castigar la evasión y habilita el uso de los dólares ahorrados sin declarar.

El plan del oficialismo es que ambos proyectos sean aprobados a más tardar el 16 en Diputados y luego se envíen al Senado, donde el reglamento obliga a que pasen siete días entre dictamen y sesión. Con esos tiempos, en la cámara alta no descartan que el Presupuesto sea ley recién el lunes 29 de diciembre.

El Senado, contra fin de año

No sería la primera vez que el Congreso abra la última semana del año, una chance que en el Senado prefieren si evitan retornar los primeros días de enero. Hasta algunos miembros de La Libertad Avanza que reservaron vacaciones los primeros días de 2026, con la expectativa de retomar actividades recién unos días antes de febrero.

El gran desafío de La Libertad Avanza es tener mayoría en las comisiones, para lo que necesita tener el bloque más grande en cada cámara. Como explicó Letra P, la rosca de estas semanas no alcanzó para que Menem y Bullrich se garanticen tener la tropa más numerosa.

La única esperanza es sumar aliados en estos días y que el peronismo se fragmente. De lo contrario, en las comisiones habrá un número similar de peronistas y libertarios, pero quedará en la astucia de las autoridades libertarias completar las principales con figuras que puedan ser aliados.

En ambas cámaras, ya hablan de cuatro votos fantásticos para cada dictamen. "Nos vamos a asegurar Presupuesto; y le vamos a dar a ellos Salud o Transporte", explican en LLA en Diputados.

Bullrich con radicales

Bullrich se reunió este martes con un grupo de radicales del Senado para empezar a negociar. La reunión fue en el despacho del jefe de la bancada, Eduardo Vischi; y asistieron además de Daniel Kroneberger, Maximiliano Abad y Mariana Juri. La ministra de Seguridad saliente ratificó que la intención de Javier Milei es tratar la reforma laboral desde la cámara alta.

La futura jefa del bloque libertario quiere que sea en diciembre; aunque Menem no está seguro de jugar tan fuerte y no descartan trasladar la discusión a febrero. En cambio, podría debatirse en diciembre la reforma de la ley de Glaciares y tal vez empiece desde el Senado. Es un reclamo de las provincias mineras.

La reforma tributaria sí tiene que comenzar su tratamiento en Diputados y en LLA dan por hecho que no se discutirá antes de febrero, último mes previsto para sesiones extraordinarias. Su contenido, como el de la reforma laboral, es un misterio y se conocerá recién en diciembre.

Fue uno de los pedidos que hizo Bullrich en el Senado al grupo de radicales, que con diez votos serán claves para el cuórum: no tomar en cuenta las versiones de proyectos que se filtran en redes sociales. Fue su respuesta ante dudas de los radicales sobre el contenido de una eventual reforma laboral, que aún no se conoce. Llegará pronto.