Martín Menem completa la bicameral de inteligencia para investigar a Nicolás Posse

D’Alessandro fue bendecido por Karina Menem , quien digita las acciones a Menem. Será el único oficialista de la bicameral porque en el Senado, como anticipó Letra P , Victoria Villarruel no eligió a nadie de la Libertad Avanza.

Los retos de Martín Menem

El resto de los representantes de Diputados que integrará la comisión serían Rodolfo Tailhade, Leopoldo Moreau y Leandro Santoro, por Unión por la Patria; junto a tres jefes de bloque: Cristian Ritondo (PRO), Miguel Pichetto (Hacemos Coalición Federal) y Rodrigo De Loredo (UCR).

La ruptura del bloque La Libertad Avanza, con la salida de tres miembros (el exjefe Oscar Zago, Eduardo Falcone y María Cecilia Ibáñez), complica el plan de Menem de sumar dos oficialistas en la bicameral, como hizo en la comisión de Trámite Legislativo, encargada de revisar los decretos presidenciales.

La bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia -ese es su nombre completo- tiene la misión de controlar todas las tareas de espionaje del Estado, ya sea en la AFI como en los Ministerios de Seguridad y Defensa. Antes de irse, Posse quería unificar todas estas dependencias.

Investigan a Nicolás Posse

La comisión que controla los espías se reúne a puertas cerradas, en una oficina ubicada en el quinto piso del edificio anexo del Senado, donde los agentes deben rendir cuentas cada vez que sean requeridos.

En el último período, la bicameral fue presidida por Moreau, quien exhibió su poder con una investigación sobre supuesto espionaje ilegal durante el gobierno de Macri. Por testimonios recogidos en el Congreso, varios espías terminaron tras las rejas.

La primera tarea que tendrá la nueva bicameral será estudiar las denuncias sobre posible persecución interna al extitular de la AFI, cercano a Posse y que renunció junto a él.

La ley de inteligencia impide el espionaje interno, lo que de ser comprobado por la bicameral obligaría a a Sívori y al exjefe de Gabinete a dar explicaciones en Tribunales.

Antes, la bicameral debe ejercer su rol de organismo de contralor. Tiene la facultad de citar a Posse, Sívori y a espías que hayan trabajo con ambos y están obligados a rendir cuentas, aun luego de su salida de la AFI.

Los gastos de Sívori

La comisión también debe investigar el manejo de recursos destinados a la inteligencia. Como explicó Letra P, Sívori aumentó los gastos reservados, que sirven para realizar operaciones y habían sido reducidos por Alberto Fernández.

En su explicación ante el Congreso, Posse explicó que no fue una decisión de Sívori, sino que los incrementos formaron parte de una actualización de partidas que dispuso el Ministerio de Economía para toda la administración pública nacional.

En el entorno del ex titular de la AFI se defienden y aseguran que envió las rendiciones de cuentas al Congreso todos los meses y, si en tal caso, no fueron tratadas fue porque la bicameral no estaba creada.

El nuevo jefe de la AFI será Sergio Niffert, cercano a Santiago Caputo, sin experiencia en el tema. En su currículum figura haber trabajado con el exintendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino. También fue productor de radio y televisión y colaboró con una empresa de cartelería en la vía pública.