Exclusivo: JxC presiona con un jury a la jueza electoral en el inicio del escrutinio definitivo

Para los aliancistas el Tribunal Electoral “encubre el verdadero resultado” e ignora la lista de presuntas inconsistencias detectadas por los fiscales de la oposición, expuestos por Marcos Ferrer, en el duelo de conferencias de prensa de la tarde del martes.

El vicegobernador y jefe de campaña de Martín Llaryora, Manuel Calvo, presentó una proyección final que amplía la ventaja con respecto al segundo en la tabla. “En base a esa confección de datos, el resultado da que nuestra fuerza política obtuvo 859.786 votos, contra los 797.418 votos de Juntos por el Cambio”, expuso.

La presión que JxC hace sobre Vidal es una respuesta a la pelotera de responsabilidades que se observan desde el domingo a la noche, cuando el contador se paró en un palo a palo entre los protagonistas. Altas fuentes confiaron a este portal que desde el Tribunal le pasaron factura al gobernador Juan Schiaretti por el margen ajustado para organizar el proceso electoral.

No es un guiño a los aliados, que acusaron al peronismo de especular con el cronograma electoral; tampoco un argumento de peso porque las fechas se conocieron dentro de los plazos legales. Más bien es un síntoma que expresa la ansiedad porque las respuestas finales demorarán, mientras se eleva la tensión entre JxC y el oficialismo provincial, en medio de la campaña por Capital.

Otro Juez

Las diferencias de contexto aumentan la presión en los magistrados que deberán probar que la elección fue limpia y transparente como plantean desde hace 72 horas.

Juez ya no está solo. Tiene a la UCR pechando con él por el conocimiento acabado del resultado electoral en todos los tramos. Aunque no lo reconocerán públicamente en lo inemdiato, sospechan que el recuento no cambiará la tendencia que colocó a Martín Llaryora como gobernador electo por tres puntos; pero está en juego la composición de la Legislatura y el Tribunal de Cuentas. Se trata de un chequeo exhaustivo que exigen para licuar dudas, pero para demostrar que ya no es un llanero solitario el que da la batalla.

La UCR no convalidó la denuncia de fraude de 2007. Las historias que cuenta el juecismo sobre este episodio rescatan la negativa de la representación legal del centenario partido, que no entregó las actas de sus fiscales para demostrar las supuestas irregularidades como les suplicaba Juez. Vidal, entonces, cerró la causa.

Ahora, los radicales eligen algunas distinciones discursivas., “No pedimos que se abran las urnas”, dijo Ferrer anoche intentando conciliar las inconsistencias del pasado y el presente. Reconoció que es una expresión “de la jerga política”, pero que no quita que están dispuestos a lograr un escrutinio final lo más cercano a la realidad posible.