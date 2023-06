El sector que admite el escenario adverso para la futura autoridad provincial es, naturalmente, la escudería histórica del PJ. La sutileza no escapa al esfuerzo de mostrar la transición ordenada que gobernador entrante y saliente priorizaron durante todo el proceso, más allá de las diferencias en las estrategias y los tiempos del proceso electoral.

Asoma la primera definición fuerte de la jornada: Schiaretti y Llaryora convinieron apartarlo de los (no) festejos para no exponerlo. “El gobernador representa la institucionalidad de la provincia, no podíamos convalidar las diatribas de Juez. Fue una estrategia”, dan por cerrado el asunto.

https://twitter.com/MartinLlaryora/status/1673213195954053120 Hemos dado este primer paso, hemos dejado jirones de nuestra vida. Agradezco a mi compañera de fórmula @myriprunotto, será la primera vicegobernadora radical de nuestra provincia. Empieza otra provincia.



¡Viva #Córdoba!#CórdobaParaAdelante pic.twitter.com/uCIZ79fIrJ — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) June 26, 2023

Sin embargo, en el análisis que hacen del resultado en la mesa chica del gobernador que quiere ser presidente alertan sobre la imposibilidad de cualquier pase a los cuarteles de invierno. En las PASO, la mesa chica de Schiaretti espera un espaldarazo contundente a la fórmula de Hacemos por Nuestro País que se completa con Florencio Randazzo, otro que no subió al escenario como estaba previsto.

Desde el entorno de Llaryora también buscan bajar la espuma, aunque no del todo. Más que una jubilación al cordobesismo, buscó resaltar que ganó con su gestión. De hecho, el resultado en el departamento San Justo y en la Capital equilibró el desajuste sorpresivo en el interior.

El factor Juez

La vieja guardia prefiere trasladar culpas al “factor Juez”. El sur provincial se pintó de amarillo porque -dicen desde el schiarettismo- Juez catalizó el “voto bronca” en una región de marcado antikirchnerismo y permeado por los medios porteños que tienen al senador como panelista permanente.

Esta presunta nacionalización disfrazada que exponen, en realidad, es un reconocimiento de que la presentación que hizo JxC de Llaryora como “la puerta de entrada del kirchnerismo a la provincia” habría surtido efecto.

Más curioso es aún que el schiarettismo defienda, por estas horas, su idea de despegar las elecciones municipales de las generales para evitar el ensamble en la fórmula con Rodrigo de Loredo. Cabe recordar que Llaryora era partidario de trasladar la elección a mayo, para evitar un reacomodamiento opositor, y elegir de manera simultánea autoridades provinciales y municipales.

“El partido terminó. Juez ha hecho una gran elección, pese a que JxC tenía mejores candidatos”, la frase que resume la tensa calma que marcará la transición política (no de gestión) entre el peronismo cordobesista y la fuerza “totalmente nueva” que presentó el sanfrancisqueño es un escenario sin la participación de las referencias históricas del PJ, por primera vez, desde el triunfo de 1999.