Martín Llaryora le exigió a Javier Milei que "ponga la cara" por el PAMI y el ajuste universitario

El gobernador Martín Llaryora marcó contastes con la Casa Rosada en el lanzamiento de un programa de empleo y formación

En medio de un escenario económico adverso y con el desgaste en las encuestas de Javier Milei , el gobernador de Córdoba , Martín Llaryora , decidió subir el tono político en el lanzamiento de una nueva edición del programa provincial de capacitación laboral

En ese marco, cuestionó el financiamiento universitario y apuntó directo contra la gestión nacional en el PAMI .

El tramo más filoso del discurso fue contra el Gobierno nacional por la situación de la obra social de los jubilados nacionales. “No se escondan más, pongan la cara y pongan los recursos. No puede el PAMI estar abandonando a los abuelos”, lanzó.

El reclamo incluyó también a los dirigentes nacionales: “Tengan coraje, defiendan a los abuelos”, dijo, en una crítica que buscó interpelar tanto a funcionarios como a representantes políticos alineados con la Casa Rosada .

Como contó Letra P , el jefe del bloque libertario en Diputados y candidato a gobernador, Gabriel Bornoroni , se impuso el silencio apenas explotó el problema en Marcos Juárez , con el cierre de una clínica que atiende a más de 5.000 personas y el reclamo de intendentes por el repliegue estatal en un área sensible con una deuda de más de $8.000 millones .

En un memento donde parece que el hechizo libertario empieza a romperse, Llaryora ponderó la inversión provincial en materia sanitaria ya que se destina el 45% de su presupuesto a salud. “No vamos a dejar a nadie sin atención médica”, remarcó el peronista.

Universidades: respaldo y contraste en Córdoba

El gobernador también se metió en el conflicto universitario y reforzó su posicionamiento frente al ajuste nacional. “No se crece desfinanciando la educación ni la cultura”, afirmó con el rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Jhon Boretto, a su lado.

En ese punto, planteó un contraste explícito: mientras “en otros lugares se desfinancia la universidad”, Córdoba “abre universidades” y ampliará el acceso para más de 25.000 jóvenes.

llaryora torres boretto Martín Llaryora, flanqueado por Jhon Boretto y Marcos Torres

Además, ratificó el respaldo político a la ley de financiamiento universitario y destacó el acompañamiento de los legisladores cordobeses. El mensaje fue leído como un guiño a la comunidad académica y también como una toma de posición en una agenda donde el Gobierno nacional acumula conflictos. Además, en mayo habrá elecciones universitarias, con Boretto como candidato firme a la reelección.

El programa como anclaje

El discurso se dio en el lanzamiento de CBA Me Capacita 2026, el programa provincial de formación laboral que contará con una inversión de $3.000 millones.

La iniciativa prevé más de 2.200 cursos presenciales en 293 localidades, además de una oferta virtual con 7.000 vacantes. Está orientada a mejorar la inserción laboral en sectores que van desde oficios tradicionales hasta la economía del conocimiento.

boretto llaryora torres llamosas siliciliano lópez Martín Llaryora, junto a parte de su gabinete y el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Jhon Boretto

“Un modelo económico tiene que cerrar con los números, pero también tiene que generar empleo. Los números cierran con la gente adentro”, sostuvo Llaryora, en otra definición con carga política.

El ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres, remarcó la continuidad de la política: “Es una política sostenida que crece y se adapta a los desafíos de estos tiempos tan difíciles”.

Un contexto difícil para Javier Milei

La decisión de endurecer el discurso no aparece desacoplada del contexto. Con indicadores económicos en rojo y señales de desgaste del Gobierno nacional en las encuestas, el mandatario cordobés aprovecha una vidriera de gestión para marcar diferencias.

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Llaryora, en positivo



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El formato no es nuevo, pero el tono sí: menos institucional, más político. Un movimiento que busca capitalizar el clima social sin romper del todo los puentes con la Casa Rosada. Una suerte de doble banda se impone. Como reflejó este medio, en el Congreso, el cordobesismo no dificulta las reformas libertarias, las apoya directa o parcialmente o contribuye al cuórum. El péndulo seguirá moviéndose si hay contraprestación del poder central en forma de recursos o avales para la toma de créditos.