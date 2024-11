Martín Llaryora juega fuerte en el bastión de Esteban Avilés con una inversión de US$ 57 millones

La obra requirió una inversión de US$ 57 millones y permitirá a las autoridades municipales avanzar con la conexión a la red cloacal, un pedido que acumula décadas. Si este objetivo se logra, el saneamiento del espejo de agua será una realidad y el punto final de un conflicto histórico de la región.

"Que no estemos en el mismo espacio político no significa que no podamos trabajar en equipo", zanjan la polémica en encumbrados despachos del Panal.