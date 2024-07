Córdoba a full: Passerini se tira a la pileta en 2025, Avilés se corta solo y Basualdo arma liga federal

Avilés se desmarca y no articula con la Agencia Córdoba Turismo , la misma que él presidió desde 2019, cuando saltó a las filas de Hacemos Unidos por Córdoba .

El vecinalista encara un juego de promoción en solitario por las provincias limítrofes y elige ponderar el diálogo con los alfiles de Daniel Scioli en la Secretaría de Deportes, Turismo y Ambiente de Milei. El peronismo se lo va a facturar.

La ley del talión de Martín Llaryora

Esta semana, el Instituto Diseñando Ciudad -que se referencia en la senadora Alejandra Vigo y el legislador Leonardo Limia- va a lanzar una mesa con personalidades del sector turístico de la ciudad para pensar mecanismos de promoción. “Están descontentos con las acciones de Avilés”, acotan, sin ocultar la avanzada política sobre un punto neurálgico.

El 1 de agosto, Avilés encabezará la apertura de sesiones en el Concejo carlospacense. Allí marcará los lineamientos de su tercera administración no consecutiva en la ciudad ubicada a menos de 40 kilómetros de la capital provincial. La identidad y el modelo de gestión propia será el eje, empezando por el turismo. ¿Lo hará solo? ¿Qué redes lo sostienen?

esteban aviles carlos paz córdoba.jpeg Esteban Avilés se aleja de los caminos que conducen al Partido Cordobés de Martín Llaryora.

Avilés es conocido por su construcción autónoma, aunque no se desentiende de los lazos que alguna vez forjó con las fuerzas de Juntos por el Cambio. De hecho, Juan Lucero, mano derecha de Avilés, es el presidente de la UCR de Villa Carlos Paz; y el exfuncionario de Luis Juez Horacio Pedrone sigue manteniendo los lazos con el juecismo, fuerte en el bastión serrano.

Lejos de Llaryora, Avilés aplica el método de construcción transversal del gobernador. ¿Lo desafiará en 2027? En la “Villa” la apuesta lo sigue encorsetando en el pago chico. “Va a buscar la reelección”, aseguran las fuentes que siguen de cerca los movimientos. Habrá que ver si el esquema libertario lo tiene en cuenta para abrir el juego.

Daniel Passerini, gestión y 2025 en la cabeza

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, sabe que la interna por su sucesión vibra debajo de sus pies, pero no le preocupa. La situación no escala y no impacta en la gestión. Sí hace saber a sus adláteres que aquella figura que asome la cabeza precipitadamente “perderá puntos”.

El principal destinario del reproche es Javier Pretto, quien ya quedó afuera de la lista de Passerini.

El titular del Palacio 6 de Julio -que se define como “un peronista las 24 horas y los siete días de la semana” y que todavía siente como una espina clavada los tributos de bajo perfil que ordenó Llaryora por los 50 años sin Juan Domingo Perón y el 25° aniversario del triunfo de José Manuel de la Sota- pone como prioridad la gestión. Empieza a despegar después de meses difíciles marcados por la precaución en el gasto que impuso la deuda heredada. Sin embargo, ya piensa en las postas que siguen.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PasseriniOk/status/1814347663141134358&partner=&hide_thread=false Para compartir experiencias de gestión y planificar acciones en equipo, firmamos un convenio de trabajo colaborativo con los municipios de Arias, Arroyito, Cruz del Eje, Deán Funes, La Tordilla, Piquillín y Serrezuela. Hay muchas cosas que desde #CórdobaCapital queremos… pic.twitter.com/sP6DQEdGFt — Daniel Passerini (@PasseriniOk) July 19, 2024

En 2025 peleará por un lugar expectable en la lista para Diputados. Si alguien creía que el bacalao lo cortarían el gobernador Martín Llaryora y Juan Schiaretti, se equivoca. El delasotista no dejó tranceder quién será su alfil, pero su círculo es chico así que las opciones hacen fácil el juego especulativo.

Passerini está determinado a hacer respetar su lugar en los tiempos de recambio generacional del cordobesismo o nuevo Partido Cordobés.

Es por eso que el intendente capitalino se mostrará con referencias de distintos sectores para ratificar su llegada política y mostrar ambiciones grandes. Las fotos de esta semana con intendentes de distinto pedigrí se acercan al municipio será una constante.

Carolina Basualdo gesta una nueva liga federal

La intendenta de Despeñaderos, Carolina Basualdo, y algunas “compañeras” del interior del país que coinciden en la Red de Acción Política o en la Red de Innovación Local tienen una percepción común: el municipalismo peronista no kirchnerista está desarticulado.

Es por eso que una de las dirigentes jóvenes, que incluso integró la lista para Diputados que promocionaba el entonces gobernador Juan Schiaretti, empezó a agitar la necesidad de un espacio de articulación de las mujeres peronistas, no kirchneristas, que gobiernan.

carolina basualdo despeñaderos córdoba.jpg Carolina Basualdo, intendenta de Despeñaderos.

Encontró el rápido Ok de algunas de sus pares como Fernanda Alonso (La Pampa); Rosario Romero (Paraná) y Magda Ayala (Barranqueras, Chaco).

Esta liga en gateras es definida por ellas como un “encuentro de voluntades” que, por ahora, tiene el objetivo de potenciar la gestiones. El concepto de federalismo “real” impregna la movida de un grupo de figuras del intendentismo peronista. El objetivo político asoma al exponer que no se sienten identificadas con pares alineados con el Partido Justicialista a nivel nacional.