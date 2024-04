Martín Llaryora fue a Río Cuarto y metió presión para bajar la candidatura de Adriana Nazario

En el llamosismo destacan los gestos del evento de gestión. Se da por descontado que De Rivas, quien estuvo en el corte de cintas de este jueves, obtendrá el favor porque es el elegido por el intendente, pero también el que representará a la marca cordobesista en las urnas.

Llaryora habló de “equipo”, de “un juego de memoria con Llamosas” que trae alivio a la dirigencia local, pese a que cargó la responsabilidad por los resultados del armado a sus responsables.

Juan Manuel Llamosas junto a Guillermo De Rivas Juan Manuel Llamosas junto a Guillermo De Rivas

En el Panal ya sabían de la determinación política de la expareja de José Manuel de la Sota, pero la confirmación de la ruptura retorció las tripas de buena parte del peronismo que habita los amplios y luminosos despachos de la casa espejada que colinda con el Panal.

Con el PJ unido, en el oficialismo municipal daban por descontado que tendrían un triunfo histórico y que serviría a toda la nueva camada dirigencial, empezando por Llaryora y su hambre de vender el modelo Córdoba puertas afuera de estas fronteras.

“Hay que madurar, hay que buscar una alternativa para generar un espacio más amplio que el justicialismo”, activó Llaryora la nueva fase del plan y que tiene por objetivo que Nazario se baje, o bien lastimar sus posibilidades por varios frentes.

La calma antes del “huracán Llaryora”

Para las cámaras, Llaryora elige no asomar como el protagonista en estos asuntos tan de casta y juega la carta de la gestión, pero esto no significa que no esté dispuesto a meter las manos en el barro. “El huracán Llaryora puso a Daniel Passerini en el despacho de la Municipalidad de Córdoba”, confían en la capacidad de su referente en el Imperio del sur.

Llaryora se va a arremangar por Llamosas, pero lo hará más por él y la necesidad de validarse como el nuevo jefe del PJ. El desbande riocuartense no contribuye con ese perfil y puede sentar un precedente indeseable para los turnos electorales que vienen.

El gobernador Juan Schiaretti tuvo esos problemas en el desenlace de su tercer mandato. El PJ de ese entonces no pudo intervenir con éxito en ciudades con enfrentamientos de candidatos de la misma cepa. Perdieron enclaves importantes como, por ejemplo, La Calera.

Ya la imagen de un líder bien ponderado no bastó en el marco de la renovación de 2023, incluso con Llaryora que arañóo tres puntos más que Luis Juez. El primer indicio ocurrió un año antes, en Marcos Juárez, cuando Schiaretti hizo su candidata a la funcionaria macrista que había desestimado el entonces intendente Pedro Dellarossa, hoy funcionario llaryorista. El PJ amarillento perdió.

Bruno Llaryora Nazario Bevilaqua Palena.jpeg Adriana Nazario competirá fuera del esquema de Martín Llaryora.

Río Cuarto es importante para Llaryora para empezar a limar las asperezas que pueden atribuirse, por ahora, a la renovación. ¿Es posible un cambio de época también puertas adentro de fuerzas de corte verticalista?

Como sea, los precedentes electorales, por más que sean locales, son clave para pensar lo que sigue y Llaryora ya dio muestras que quiere asegurarse por varios años más el dominio peronista de la provincia.

“Hay tiempo”, dijo en la ciudad ubicada al sur de la provincia y agregó: “si no hay acuerdo, claramente voy a venir a manifestar mi apoyo”.

La réplica y el primer golpe que recibió Adriana Nazario

En el entorno de la candidata siguieron con atención la gira de Llaryora por Río Cuarto. Sin embargo, resaltan las contradicciones: “Pide unidad, pero a nosotros no nos llamaron nunca. Mucha convocatoria, pero no mueven un dedo”.

Nazario no se va a bajar, insisten, y ya daba por descontado que enfrentaría al gobernador en una campaña que mirará el país, además, porque La Libertad Avanza jugará con una candidatura propia.

Es precisamente desde este universo que llega el primer golpe. A pocas horas de oficializar Las Fuerzas del Imperio del Sur, el MID de Río Cuarto cuestionó a la diputada libertaria Cecilia Ibáñez por dar su apoyo a la contadora.

"El accionar de Cecilia Ibáñez, al ir contra de la decisión y autonomía del MID Río Cuarto, viola el artículo 14 de la carta orgánica partidaria que desautoriza categóricamente la firma de alianza con partidos totalmente opuestos a nuestro pensamiento político, llevando como candidata a intendenta a A Nazario", dice un comunicado redactado a los apurones. Finalmente confirma que continuarán en el acuerdo político de la elección pasada, es decir, el cordobesismo. Ibáñez queda con Nazario y la estructura del MID, con De Rivas.

El PJ ya empezó a jugar sus cartas y no esperó al 6 de mayo.