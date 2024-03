Martín Llaryora festejó el gol que lleva a Javier Milei al alargue del partido por los fondos

El sanfrancisqueño no se inmutó. Sabía que la “sorpresa” del Presidente tenía a Córdoba como protagonista y desde un primer momento encontró allí una serie de potencialidades que no está dispuesto a desaprovechar .

Viajó en nombre del “diálogo y del consenso” y, contra todas predicciones de los opositores duros, se llevó un premio: el Presidente lo volvió a poner en un lugar protagónico . No esta vez como el enemigo predilecto , sino como lo que siempre quiso ser, uno de los garantes de la gobernabilidad .

Ese escenario, que siempre tuvo muy claro para el círculo chico del llaryorismo, le impidió al sanfrancisqueño enfrentar frontalmente al libertario sin exponerse a una serie de consecuencias demasiado dañinas para su proyección nacional.

Ahora, el cordobés redobla la apuesta y pide una mesa amplia en donde se sienten los sectores productivos y lo sectores sindicales para “avanzar en una reforma estructural de la Argentina”.

“La Argentina necesita una reforma pero no necesita un capricho”, dijo a la salida del Congreso, abrazando la propuesta presidencial pero marcando las distancias que lo siguen ubicando en el terreno de la oposición.

Las advertencias al pacto de Javier Milei

“Mayo queda lejos y hay que tomar medidas rápidas porque con este nivel de recesión es necesario aplicar medidas paliativas para defender el empleo y el salario”, dijo Llaryora, luego de la oficialización del convite presidencial que puso como condición la aprobación de la ley ómnibus.

El cordobés fue señalado por Milei como uno de los principales responsables del fracaso legislativo del proyecto libertario, cuyo articulado el Presidente puso como condición para el “alivio fiscal” que ofreció como contraparte y que se negociará con los gobernadores desde la próxima semana.

Martín Llaryora y gobernadores en la apertura de sesiones.png Martín Llaryora en le palco con los gobernadores durante el discurso de Javier Milei.

Hablando de la necesidad de avanzar hacia una “gran acuerdo argentino”, Llaryora puso un freno a la emoción libertaria. No está dispuesto a negociar las banderas que ya plantó como referente provincial y aunque entiende las “necesidades” nacionales no claudicará en su “defensa de los intereses de Córdoba”. Lo dijo, lo repitió y lo seguirá advirtiendo.

La unidad en Córdoba

“Acompaño esta iniciativa por un país federal”, escribió la senadora Alejandra Vigo en su cuenta oficial de X, en lo que representó el pulgar arriba del schiarettismo al convite del Presidente.

Es difícil imaginar que el sector del peronismo más cercano al exgobernador no supiera del anuncio. La celebración suena lógica, por lo que también es razonable la unidad discursiva que viene fortaleciéndose en el PJ mediterráneo.

“Es hora de poner sobre la mesa la agenda de temas que permitan salir al país de esta profunda crisis con el compromiso de todos los sectores para lograr consenso y demostrar, con hechos, la voluntad de construcción de un país que crezca en el federalismo”, escribió a esposa de Schiaretti, quien esta semana firmó el pedido para que la vicepresidenta, Victoria Villaruel, acelere la sesión para tratar el DNU en la Cámara Alta.

Más allá de la euforia, la diputada Natalia de la Sota volvió a marcar sus distancia con el Presidente y se alejó de los puentes que el minarquista trazó con el cordobesismo. “Milei no habló del dolor de hoy. No me sorprende”, escribió.

Al alargue

Con todo, en el llaryorismo entienden que el Presidente “gana tiempo” del mismo modo en que el gobernador logra escapar de brete en el que empezaba a sentirse demasiado incómodo.

En la previa, se encargó de alejarse de las propuestas libertarias encabezando el acto que presentó las actividades del “Mes Provincial de la Mujer”, defendiendo la creación de la Universidad de Río Cuarto, reclamando por la vuelta del FONID y plantando bandera con el plan provincial de transporte.

Viajó sabiendo que el regreso le presentaría otro desafío, que ahora busca aprovechar.

En su entorno hay quienes piensan que la invitación de Milei lo pone en el centro del mapa porque el Presidente lo reconoce como un adversario próximo. “No le conviene tenerlo enfrente”, afirman e inflan el pecho esperando que el gobernador acciones y crezca en la referencia nacional.

Para adentro, Llaryora gana tiempo en un partido que se presentó mucho más chivo de lo que imaginaba. Con toda la oposición abocada en el contragolpe, se logró ubicar en el campo y espera. Sabe que tiene un tiempo más que, asume, será demasiado largo.