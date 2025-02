Jesús María: en el bastión de Patricia Bullrich, Gendarmería cocina otra rebelión salarial de alto impacto

La semilla de la disconformidad quedó plantada en aquella oportunidad. Y no son pocos los que ven la posibilidad de que una protesta generalizada pueda repetirse.

Para dimensionar el impacto que el tema tiene en la ciudad, basta recordar que, sólo en diciembre pasado, egresaron de la sede Jesús María un millar de gendarmes y a esta altura del año empiezan a llegar los aspirantes que se formarán en 2025.

Una amplia mayoría llega con su familia, busca algo para alquilar y allí aparecen los primeros problemas para los nuevos inquilinos: poca oferta y muchísima demanda, elevan los precios a las nubes.

“El sueldo promedio es de $750.000, pero el alquiler nos lleva $400.000. No podemos vivir así. Necesitamos un aumento del 100%”, dijo una de las mujeres que participó en la protesta.

Días atrás, Bullrrich oficializó una suba salarial de apenas el 5%, que activó como disparador de los reclamos.

Las manifestantes también dieron cuenta de que en otras zonas del país hay controles desde la propia Gendarmería para desarmar las protestas, con identificación y sanciones a los participantes. Ahí se juega el futuro de esta movida: si en la próxima se animan o no a sumarse más familias.

En Jesús María es moneda corriente que muchos gendarmes hagan “changas” al salir de la Escuela los fines de semana, manejen un taxi o trabajen de mozo para sumar unos pesos. “Algunos directamente desisten, piden la baja y se vuelven a sus provincias de origen”, comentó otras de las mujeres.

El impacto económico local de la Escuela de Gendarmería es enorme. Se trata de la mayor industria sin chimeneas de la ciudad. Ni las grandes empresas, ni sumando toda la administración pública pagan tantos sueldos como esa fuerza. Y es dinero que se gasta íntegramente en la ciudad.

Embed - Federico Zárate on Instagram: "Acompañé en la puesta en funciones del nuevo director de la Escuela de Suboficiales de Gendarmería Nacional, Comandante Mayor Julio Alberto Villalba . Felicitaciones por asumir este importante desafío y mis deseos de éxito en esta etapa en la Escuela de Sub Oficiales Cabo Raúl Remberto Cuello. Aprovecho para expresar mi profundo agradecimiento al director saliente, Cte. My. Carlos Enrique Fernández, por su dedicación, compromiso y gestión . ¡Gracias Carlos por el trabajo en conjunto y la integración permanente de nuestra ciudad con la escuela! Éxitos en el nuevo desafío que te toca emprender . ¡Seguiremos sumando esfuerzos entre ambas instituciones! "