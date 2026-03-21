Marcos Juárez: el PJ vetó a Pedro Dellarossa y empuja a Martín Llaryora a peronizar la lista municipal

Eduardo Foresi y Virginia Tomassini serán claves para el armado en Marcos Juárez

Con nombres sobre la mesa y una decisión política firme, el Partido Justicialista ( PJ ) de Marcos Juárez anticipa que competirá en las elecciones municipales del 6 de septiembre con una lista surgida del propio espacio. La negativa a aceptar una eventual candidatura del exintendente Pedro Dellarossa es un consenso interno que se sostiene desde el año pasado.

Apenas terminadas las elecciones de medio término, la presidenta del PJ local, Virginia Tomassini , había marcado la postura. En 2026 volvió a ratificarla . “El espacio hoy tiene presencia en distintos estamentos del gobierno provincial, en ámbitos donde la gestión es el día a día”, sostuvo, en línea con lo que expresan otros dirigentes del peronismo de la ciudad que quieren la silla que hoy ocupa la dirigente del PRO, Sara Majorel .

La definición empuja al gobernador de Córdoba , Martín Llaryora , a acelerar el armado de una boleta competitiva , con nombres capaces de seducir a un electorado que empieza a mostrar mayor apertura a nuevas alternativas.

En la danza de posibles candidatos aparecen dirigentes con presencia en la escena política local y con roles activos en la gestión provincial.

Uno de los que gana volumen es Germán Font , exconcejal y actual subsecretario de Biodesarrollo e Innovación Agropecuaria. Hombre cercano al ministro Sergio Busso , combina experiencia territorial con proyección dentro del sudeste cordobés.

En su trayectoria política también pesan los cruces que protagonizó con Dellarossa cuando ambos compartían banca en el Concejo Deliberante. En el peronismo sostienen que esa etapa lo fortaleció frente al electorado.

German Font Germán Font es un candidato fuerte para el peronismo de Marcos Juárez

Algo similar ocurre con Hernán Passerini, director general de Desarrollo Regional y Local. Tras un tiempo alejado de la política partidaria activa y luego de mostrar su peso en la interna, aceptó el llamado de Llaryora para sumarse a la gestión en el interior. Hoy vuelve a manifestar su intención de ser protagonista en el armado municipal.

Otro nombre que se mantiene en el radar es el de Eduardo Foresi. Actualmente coordinador de Hospitales de la Provincia, conserva volumen político y se anota como alternativa competitiva.

Entre las opciones también aparecen el comunicador Eduardo Oyola, la propia Tomassini y la concejala Lucrecia Terenzani, lo que alimenta expectativas dentro de la estructura partidaria.

Una sociedad que tiene los días contados

El PJ local integra actualmente una alianza electoral con la Unión Vecinal que le permitió obtener representación en el Concejo Deliberante y en el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, esa sociedad parece tener fecha de caducidad: el próximo 10 de diciembre, cuando asuman las nuevas autoridades locales.

En ese contexto generaron ruido interno las declaraciones públicas de Verónica Crescente, quien anticipó su intención de competir por la fuerza vecinal. Más inquietud provocaron las conversaciones que mantuvo con dirigencia de La Libertad Avanza.

veronica crescente schiaretti.jpg Verónica Crescente y Juan Schiaretti en Marcos Juárez

“Si la prioridad es dialogar primero con ese espacio y no con quienes son tus socios, está claro que el camino no es el mismo”, deslizó un dirigente peronista.

Crescente, que fue la candidata promovida por el entonces gobernador Juan Schiaretti en 2022, mantiene protagonismo y conserva respaldo para encabezar una lista propia.

Sin lugar para foráneos en Marcos Juárez

La resistencia a Dellarossa es otro factor que condiciona el tablero. El exintendente, exministro de Producción y actual integrante del directorio del Banco de Córdoba no logra reunir la aceptación esperada dentro del justicialismo local.

Para los armadores de Provincias Unidas, esta postura representa un obstáculo difícil de sortear antes de septiembre.

pedro dellarossa candidato marcos juárez.jpg Pedro Dellarossa, vicepresidente del Banco de Córdoba y exintendente de Marcos Juárez

Dellarossa, por su parte, intenta marcar distancia del peronismo cordobés y reafirma cada vez que puede su pertenencia al PRO. La posibilidad de encabezar una lista amarilla para “refundar desde el kilómetro cero” aparece, por ahora, lejana, especialmente tras los cambios en la conducción partidaria en Córdoba.