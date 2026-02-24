Marcelo Orrego: "Votar en contra de la Ley de Glaciares es ir contra los sanjuaninos"

El gobernador de San Juan , Marcelo Orrego , reafirmó su postura a favor de la modificación de la Ley de Glaciares y sostuvo que acompañar la iniciativa es defender el desarrollo, el empleo y el futuro productivo de la provincia cuyana.

“San Juan no puede frenar su desarrollo. Esta ley nos da previsibilidad, reglas claras y respeto por la autonomía provincial sobre nuestros recursos”, afirmó el mandatario sanjuanino a horas del debate parlamentario de la norma.

Orrego destacó que la provincia concentra algunos de los proyectos de minería más importantes del país, con inversiones millonarias que generan empleo, desarrollo de proveedores locales e infraestructura estratégica para las próximas décadas .

“Estamos hablando de miles de puestos de trabajo, de crecimiento real y de oportunidades concretas para los sanjuaninos. No es una discusión ideológica, es una discusión sobre el futuro”, remarcó.

En ese marco, Orrego también hizo referencia a la votación en el Congreso y a la responsabilidad de los representantes sanjuaninos.

“La votación en el Congreso representa una decisión trascendental para San Juan. Cada legislador deberá decidir si está del lado del trabajo y la inversión o del lado de la incertidumbre”, sostuvo.

En medio de versiones cruzadas respecto de cuál será la posición del peronismo en ambas cámaras, el gobernador de San Juan fue categórico. “Los diputados nacionales del bloque Producción y Trabajo que representan a nuestro gobierno van a votar a favor de la ley. Nosotros vamos a defender a San Juan sin especulaciones y sin ambigüedades”, subrayó.

“Votar en contra de esta ley es votar en contra del desarrollo, del empleo y del futuro de los sanjuaninos”, concluyó.