El Gobierno licita la impresión de la boleta única y le abre un negocio millonario a Clarín, Boldt y Su Papel

El guiño al Grupo Clarín y el modelo Santa Fe

En la Casa Rosada calculan que el pliego podrá ser publicado durante la primera quincena de junio. La tarea no es sencilla, ya que se trata de imprimir 55 millones de boletas que deberán ser repartidas en todo el país. En principio, no será solo una la firma ganadora En el Gobierno casi que confirman que habrá dos o tres imprentas, no solo por una cuestión de capacidad de impresión -son pocas las firmas con los fierros necesarios para ese volumen- sino también para evitar que, de suceder algún imponderable en alguna de las plantas de impresión, no se ponga en jaque el proceso eleccionario.