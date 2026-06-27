Manuel Adorni greatest hits

"Chicos, no decir la verdad sería algo letal para nosotros; nosotros somos defensores de la verdad que, por supuesto, para nosotros la verdad es parte de la libertad. ¿Vos te imaginás a alguien liberal mintiendo?", preguntó Manuel Adorni a la prensa acreditada el 24 de marzo de 2024. Veintiseis meses después, el jefe de Gabinete admitió en TV que había mentido en su declaración jurada. Fue el principio de un fin que se cocinó durante tres meses.

Adorni estuvo 957 días en el gobierno de Javier Milei . Contador, expanelista y exanalista económico, el ahora exfuncionario llegó a la Casa Rosada como vocero presidencial, devino en secretario de Comunicación y Medios y, en un ascenso meteórico con el auspicio de Karina Milei , alcanzó la Jefatura de Gabinete.

Con un tono canchero, soberbio y sobrador, respondió las consultas del periodismo desde el atril, a la norteamericana, buscando la viralización de fragmentos para congraciarse con un fandom libertario en redes sociales que pasó de aplaudirlo a votarlo como legislador porteño, un cargo que nunca asumió aunque niega haber sido un candidato testimonial.

Apenas llegó se presentó como "la voz del Presidente" y hacia el final, en sus últimos cuatro meses, se convirtió en vocero mudo. En su anteúltima entrevista, con Alejandro Fantino , se excusó de hablar de la causa por supuesto enriquecimiento ilícito para no "obstruir a la Justicia". No tuvo ningún prurito para, ante José del Río , confesar que había evadido impuestos, como hacen los héroes , según el Presidente.

El escándalo Adorni paralizó la gestión del Gobierno, despertando el reproche de algunos ministros que dejaron de ver a Adorni como un jefe para creerlo un virtual ñoqui: sin agenda, reuniones, actos ni declaraciones, el vocero ya no tenía ninguna tarea de relevancia.

El no tan extenso paso de Adorni por el Estado dejó varios momentos para ser analizados en carreras de comunicación.

Manuel Adorni, un deslomado

"Yo vengo una semana a deslomarme acá", ensayó el ministro coordinador como argumento para justificar que su esposa, Bettina Angeletti, lo haya acompañado en el avión presidencial. "Acá" era Nueva York y la excusa oficial era la Argentina Week. Sus declaraciones desataron una catarata de indignación.

Embed - MANUEL ADORNI: "era mi deseo que mi mujer me acompañe"

Fue la primera entrevista que brindó Adorni al conocerse que Angeletti formaba parte de la comitiva, luego de que Miguel Steuermann, propietario de Radio Jai, capturara a ambos en una foto el 8 de marzo en la tumba del Rebe de Lubavitch.

En un intento de hacer control de daños, Adorni admitiría después que había sido un error usar el verbo "deslomar". A partir de entonces, su patrimonio quedó bajo la lupa pública y judicial.

La parrilla de Adorni

Cuando ya era vox pópuli que había comprado una casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, y un departamento en Caballito, comenzó a aparecer el archivo que lo condena. Fotos con una parrilla de clase media baja o un viejo tuit en el que reclamaba por un paquete de salchichas vencidas fueron resignificadas cuando, tras su confesión de ahorros en negro, en teoría correspondían a cuando Adorni atesoraba 500 mil dólares en criptomonedas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ArranKsinmi/status/2065273504375697890&partner=&hide_thread=false Lejos, el mejor análisis del Adorni pobre. pic.twitter.com/YoAHr406ED — vεε∂ε5 (@ArranKsinmi) June 12, 2026

La cascada de Adorni

El costo global era mucho más impactante, pero lo que prevaleció fue un detalle de las millonarias renovaciones que Adorni encargó en su casa de Indio Cuá. Si bien el contratista Matías Tabar reveló que el jefe de Gabinete le había abonado 250 mil dólares para la remodelación, los 3500 para realizar una cascada en la pileta quedaron en el imaginario colectivo con más fuerza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PregoneroL/status/2051456363063066664&partner=&hide_thread=false Mostraron la famosa cascada de Adorni. Un cuadrado de cemento que tira un chorrito de agua.... pic.twitter.com/RpEOz4nRjm — Pregonero (@PregoneroL) May 5, 2026

El dato sobre que era el mismo sistema que había en el hotel en el que la familia Adorni se alojó en Aruba fue el condimento para la viralización que tomó forma de meme en redes sociales.

Las jubiladas prestamistas de Adorni

Desde su primera declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, la misma que luego rectificaría para incluir la inversión en criptomonedas con la que intenta explicar su crecimiento patrimonial, se sabía que Adorni tenía varios deudores. Pero el concepto de "jubiladas prestamistas" se acuñó luego de que Claudia Sbabo y Beatriz Viegas declararan en Comodoro Py que le habían vendido al funcionario un departamento, en noviembre de 2025, a cambio de un adelanto de 30.000 dólares y el compromiso de pagar otros 200.000 dólares en un año, sin intereses.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ClaudioOmarGar/status/2067016529405767913&partner=&hide_thread=false Adorni el Mundial pasado: https://t.co/QYqkSZcdTs — Turco García (@ClaudioOmarGar) June 16, 2026

La escribana de Adorni

"Se le dio todo junto", fue la frase que acuñó para la posteridad Adriana Mónica Nechevenko, la escribana que certificó las compras del departamento de Caballito y de la casa en Indio Cuá. Como reveló Letra P, Nechevenko visitó a Adorni siete veces en la Casa Rosada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marianherrrera/status/2042237114578829694&partner=&hide_thread=false - Hay una relación de confianza entre el hijo de la vendedora y el comprador

- Pero la vendedora dijo que no lo conocía a Adorni

- Bueno a ver… DEFINIME CONOCER. Vos acá me estás haciendo una nota pero no me conoces



JAJAJAJA qué escribana pegaste @madorni pic.twitter.com/txmlPZdnkf — Marian Herrera (@marianherrrera) April 9, 2026

La escribana brindó una entrevista en Infobae que dejó varias otras frases y hasta stickers de Whastapp con gestos de Nechevenko. "Definime conocer. Yo me voy de acá y ustedes van a decir que me conocen. En realidad, muchos no me conocen”, respondió cuando le remarcaron que una de las vendedoras del departamento había negado públicamente conocer a Adorni.

Los ahorros de Adorni

"Ahorramos en negro, como todos los argentinos”, contó el jefe de Gabinete en LN+, al admitir que le había mentido al Congreso cuando en su informe de gestión en Diputados afirmó: "En mis declaraciones juradas figuran todos los detalles de los bienes que integran mi patrimonio, respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna”.

Antes de entrar a esa entrevista, Adorni envió su balance patrimonial en el que, ahora sí, figuraban 500 mil dólares surgidos de una supuesta inversión en criptomonedas. Enseguida, el archivo volvió a condenar sus mentiras, cuando se viralizaron videos antiguos en los que Adorni revelaba que desconocía el mundo de los bitcoins cuando, según él, en esa época ya había amasado una pequeña fortuna.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ericaherz/status/2065061543730151882&partner=&hide_thread=false #Adorni, el profesor, en 2021 en un video educativo de Lemon: “en 2015/2016 veía a mis alumnos comprar bitcoin en clase y no entendía nada de lo que hacían.”#Adorni, el Jefe de Gabinete, ayer en La Nación Más : “gané medio millón de dólares comprando bitcoin en 2014.”



Compró… pic.twitter.com/j9m3G44dq4 — ericaherz (@ericaherz) June 11, 2026

Adorni es Milei

"Adorni es Milei" fue el eslogan de la campaña porteña del pupilo de Karina Milei. Pasó de negar una postulación a recorrer la Ciudad de Buenos Aires y a afirmarle a Letra P que asumiría su banca. "Mi candidatura no es testimonial. Estoy escribiendo mi renuncia para ese día", le respondió a este medio en una entrevista.

Captura de pantalla 2026-03-31 a la(s) 4.50.48p.m. Manuel Adorni es Javier Milei, el eslogan de la campaña porteña de 2025 que se convirtió en condena.

Después, cuando el 10 de diciembre no juró como legislador, Adorni explicaría que no había sido candidato testimonial porque "la testimonial es cuando ya sabés que no vas a asumir".

Adorni vs. la prensa

"Apenas sos un periodista, no sos un juez, no podés juzgar en qué gasto yo mi dinero", respondió Adorni, con animosidad, ante un pregunta en una conferencia de prensa. Había sido consultado por el financiamiento de sus viajes al exterior.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/agarra_pala/status/2036821161649070457&partner=&hide_thread=false SE RECONTRA PUDRIÓ TODO: PERIODISTA DE 'EL DESTAPE' INTENTÓ APURAR A ADORNI Y SE LLEVÓ LA DOMADA DE SU VIDA



"Apenas SOS UN PERIODISTA, no sos UN JUEZ. No podes juzgar EN QUE GASTO MI DINERO. Mis decisiones de gastos NO LAS VOY A DISCUTIR CON VOS"@JMilei @madorni pic.twitter.com/2UyQTZgoPj — Agarra la Pala (@agarra_pala) March 25, 2026

No fue la primera vez que Adorni, como vocero, arremetió contra la prensa, al punto que sus acólitos lo llamaban "domador de periodistas", mote que lo llevó a crear Fake 7 8, un programa de streaming en el que refutaba noticias publicadas, en referencia al 6 7 8 del kirchnerismo. Lo discontinuó cuando surgieron las noticias de su patrimonio.

Pero un enfrentamiento del vocero quedará para la historia: cuando se enojó con un acreditado y le dijo "Todo lo que tiene que estar declarado, está declarado".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/colocostantino/status/2064915607691158009&partner=&hide_thread=false Ni olvido ni perdón con este maltrato de Adorni al colega, cuando el que mintió y ocultó su supuesto ahorro y en negro fue Adorni pic.twitter.com/SSrgCsWszk — Rosalía Costantino (@colocostantino) June 11, 2026

El ninguneo a Maradona

"Hoy es el día internacional del zurdo. Saludar a Lionel Messi, Ángel Di María, Emmanuel Ginóbili, Sergio ’Maravilla’ Martínez y Guillermo Vilas. También a grandes músicos como Gustavo Cerati o Charly García. Grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina”, chicaneó Adorni, en un juego de palabras para alimentar la batalla cultural de La Libertad Avanza contra la izquierda.

Embed - En el Día del Zurdo, Manuel Adorni se "olvidó" de nombrar a Diego Armando Maradona

Cuando la prensa le hizo notar que le faltaba Diego Maradona, Adorni lo minimizó "¿Quién? Ah...Sí, era zurdo. Bueno, hasta aquí lo mío señores”.

Otro de sus hits en conferencias fue en julio de 2024, cuando mostró la radiografía de un perro para justificar los recortes en las ayudas por discapacidad. "Un tercio de las pensiones fueron mal otorgadas”, acusó al anunciar una auditoría en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Embed - Adorni sobre las pensiones por discapacidad

Al día siguiente, el exdirector de ANDIS, Fernando Galarraga, aclaró que ese caso fue revisado y que la pensión nunca se otorgó.

Poco más de un año después, la agencia quedó en el centro de la polémica cuando se difundieron audios adjudicados al entonces titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, que era un asiduo visitante a la Quinta de Olivos, en la que hablaba de un sistema de coimas que tenía a Karina Milei en la punta de la pirámide.