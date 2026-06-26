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El Vocero al banquillo

Caso Manuel Adorni: Javier Milei da por perdida la batalla en el Congreso y explora un reemplazo

Diego Santilli aventaja a Sandra Pettovello y Pablo Quirno. Esperan el retorno del Presidente de Estados Unidos para la definición.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
Javier Milei y Manuel Adorni.&nbsp;

Javier Milei y Manuel Adorni. 

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Con ese panorama, en el equipo político de Gobierno esperan que el Presidente acepte que el jefe de Gabinete no puede continuar y empezó la danza de sucesores. El principal candidato a ocupar el cargo es el ministro del Interior, Diego Santilli, artífice de los últimos triunfos legislativos, aunque en su entorno negaba que estuviera corriendo esa carrera.

Aún así, el ex-PRO aventaja a sus compañeros de Gabinete, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; y el canciller Pablo Quirno, entre otros. Santilli logra conciliar a todos los sectores del Gobierno. Llegó al Gabinete de la mano de Karina Milei y junto a los Menem (Martín y Lule) se consolidó como el principal negociador con los gobernadores y el Congreso. Mantiene además buena relación con Santiago Caputo, aún presente en la mesa política del Gobierno.

Manuel Adorni, sin respaldo

En el Congreso, la oposición reclama la salida de Adorni desde que confesó que mintió durante la presentación que hizo en Diputados, el 29 de abril. Ese día dijo que su declaración jurada no tenía omisiones, pero en una entrevista del 10 de junio contó que posee dinero que no había reconocido.

Con ese dato, los senadores de todos los bloques boicotearon la presentación de su informe de gestión, que iba a ser el 2 de julio. No se llevará a cabo porque no se convocará a una sesión, por pedido de los jefes de todas las fuerzas, que ni siquiera quisieron enviar preguntas.

El mayor escollo de Adorni no era ese día, sino en la posible interpelación que, tarde o temprano, el Senado le iba a hacer. El miércoles a las 15 se reunirá la comisión de Asuntos Constitucionales para evaluar dos proyectos: uno del peronismo y otro del PRO.

La mayoría de los aliados del Gobierno están dispuestos a firmar alguno de estos expedientes y citar a una sesión el 8 de julio, con el único objetivo de aprobar la interpelación, que se haría una semana después. Si Adorni no sale bien parado luego de explicar su patrimonio, los senadores no tendrían más opción que definir su expulsión, mediante una moción de censura.

Sin respaldo

En la mesa política de la Casa Rosada entienden que Milei no puede permitir que el Congreso allane el camino para echar al jefe de Gabinete. No sólo sería un proceso desgastante para el Gobierno, sino que erosiona la relación con los aliados, que permiten leyes y exploran en algunas provincias acuerdos con La Libertad Avanza para los comicios locales.

Además, el proceso empodera a Mauricio Macri, quien, como anticipó Letra P, ya definió avanzar con interpelaciones en los dos recintos. El primer paso lo daría el martes, en Diputados, con las dos firmas claves para dictaminar los pedidos de interpelación. Al día siguiente el jefe de su bloque en el Senado, Martín Goerling Lara, defenderá su iniciativa en esa cámara.

Los votos para la destitución de Adorni están y si Milei no lo echa, su salida se definirá en los hemiciclos, donde no será posible seguir con la agenda legislativa del Gobierno. Este miércoles, La Libertad Avanza tuvo respaldo justo para aprobar el Súper-RIGI en Diputados. En el Senado, mientras tanto, quedó archivado el debate de la reforma política, clave para la negociación de una estrategia electoral. La tensión está puesta en el futuro del jefe de Gabinete. Todos impulsan su salida.

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