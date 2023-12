“Es increíble que en 40 años de democracia no hayamos sido capaces de cambiar este sistema donde un elector llega a un cuarto oscuro y se encuentra con 500 boletas de partidos", fue el reproche de Guillermo Francos en el tercer día de la administración Javier Milei. El ministro del Interior no lo dijo en su despacho de la Casa Rosada, sino en la sede de la Cámara Nacional Electoral (CNE), frente a los jueces electorales, Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera. La reforma electoral libertaria, por ende, se descontaba que no tardaría en caer. Y cayó este miércoles, en medio de la variopinta ley ómnibus que, precisamente, el funcionario le llevó a Martín Menem a la Cámara de Diputados.