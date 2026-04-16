Vuelve el déficit: el Gobierno debe pagar $2,5 billones en abril por la ley de financiamiento universitario

El Gobierno enfrenta el regreso del déficit fiscal para cumplir con la ley de Financiamiento Universitario.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo ratificó la vigencia de la ley de Financiamiento Universitario y dio plazo hasta este viernes para que el gobierno de Javier Milei salde unos $2,5 billones para ajustar los salarios de docentes a la norma que sancionó el Congreso en 2025.

Según fuentes oficiales, el cumplimiento de la medida para girar fondos retaceados a universidades interrumpiría la serie de meses con superávit primario y financiero que, con pocas excepciones respecto del pago de intereses , mantiene Toto Caputo desde el inicio de la gestión libertaria.

El fallo de los camaristas de la Sala III Sergio Fernández y Jorge Morán ratificó la cautelar de primera instancia en favor del Consejo Interuniversitario para cumplir con la ley que dispuso actualizar becas universitarias y salarios docentes por la inflación desde diciembre de 2023. Los sueldos cayeron casi 50% en términos reales.

Toto Caputo pisó fondos al Pami para defender el superávit fiscal. Ahora deberá pagar el fallo a favor de universidades.

El Gobierno argumentó que postergó la aplicación de la norma porque, según la ley de Administración Financiera, el gasto adicional requiere de fuentes de financiamiento específicas previstas, que no fueron incorporadas en la norma.

En su apelación la gestión de Milei advirtió que el cumplimiento de la norma atenta contra el equilibrio fiscal. Los camaristas, sin embargo, consideraron que la voluntad legislativa de mejorar el presupuesto universitario prevalece sobre esas consideraciones.

La Cámara ratificó la cautelar: pague ya

Respecto de las consideraciones fiscales, los camaristas hicieron suyas la argumentación de la primera instancia. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó el impacto de la ley en 0,23% del PBI. Para los jueces se trata de “un ahorro poco significativo porcentualmente para el presupuesto global de gastos de la Administración Pública Nacional”.

El fallo -que llegará a la Corte Suprema- complica a Caputo, que pisa envíos de fondos al PAMI y subsidios al transporte, entre otros, para cumplir con la meta fiscal a pesar de la caída de la recaudación.

Superávit en riesgo

Este jueves, el Ministerio de Economía difundió que el superávit primario fue de $930.284 millones en marzo. Luego del pago de intereses de deuda, el resultado financiero fue positivo en $484.789 millones.

En el primer trimestre, aun con una caída de los recursos tributarios superior al 6% en términos reales, Economía obtuvo un superávit primario de $5,47 billones y un superávit financiero de $1,7 billones, luego del pago de más de $3,7 billones de intereses.

Los gastos corrientes aumentaron en el trimestre casi seis puntos menos que la inflación, 26,6%. Pero las transferencias a universidades subieron 75,9% interanual, aunque desde mínimos.