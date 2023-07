Si bien las encuestas son favorables para el radical que peleará por la Municipalidad de Córdoba es una realidad que la campaña aún no terminó. Bullrich respetó las condiciones impuestas por De Loredo. Las mismas que impuso a Macri, Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal cuando lo acompañaron en los últimos días. Sin vueltas, el diputado de Evolución les pidió no mezclar los tantos y ceñirse a una apuesta estrictamente municipal.

Al parecer otras figuras de la alianza ya sienten que pueden soltarse estas ataduras. Sin embargo, la foto de la plaza de las manzanas terminó siendo una ensalada de fruta electoral, municipal y nacional, porque escoltó a Bullrich parte de la dirigencia radical que ya había anticipado su respaldo nacional. Por ejemplo, el exministro de Defensa, Oscar Aguad; y el intendente de Jesús María, Luis Picat.

Apoyo previsible

La presencia de Negri y Juez en la intervención no sorprende, es más, se venía venir. El jefe del bloque UCR en Diputados puso en el freezer su relación con Larreta después de que se difundieran las conversaciones con el gobernador Juan Schiaretti, de las que fue parte activa el jujeño Gerardo Morales. Llegó el momento del armado de listas para el Congreso y ambos aspirantes a la Casa Rosada ofrecieron un lugar al experimentado parlamentario que, después de 12 años, quedará fuera del recinto.

Negri tomó distancia y no participó de la rosca que definió los nombres y los lugares. Incluso, su entorno niega rotundamente que haya estado detrás de la lista radical fantasma que la dirigencia amarilla le atribuía a su mano. Desde ese entonces, el radical nacido en Entre Ríos asegura que la prioridad es la campaña de De Loredo. Es probable que su participación en la plaza haya respondido a ese objetivo, pero la dirigencia comenzó a atar cabos y el nido halcón lo cuenta adentro.

Como a Juez, que dio libertad de acción a su dirigencia, pero inauguró la semana con críticas a Larreta en Canal 10. En el programa Con el diario del lunes, contó que retomó el diálogo con el jefe de Gobierno porteño cuando estuvo en Buenos Aires la semana pasada.

“No quería hacerlo, porque estaba de mal humor, pero me insistieron y fui. Sentí que no confiaron, que se habían comido una operación. Me dio sus explicaciones, pero para mí me soltaron la mano… Y después apareció el audio de Gerardo Morales. Parecía que no querían ganar Córdoba. Ahora se están lamentando todos”, disparó, demostrando que regresó al ruedo recargado.

Después de esas declaraciones y de su reaparición con motivo de la visita de Bullrich quedó claro que la exministra de Seguridad desembarcó con el objetivo puesto en desequilibrar la potente foto de Larreta en Río Tercero. En la ciudad que comanda el deloredista Marcos Ferrer se rodeó de casi 70 autoridades municipales, legisladores y referentes del radicalismo.

Como contó Letra P, Larreta se propuso demostrar que su vínculo con la UCR sigue intacto, al igual que su idea de construir una nueva mayoría para avanzar en las transformaciones de su plataforma.

Bullrich redobló la apuesta. Logró la confirmación de 117 figuras boinablanca de toda la provincia en el encuentro previsto en el Estadio Quality, previo a la cena de recaudación de fondos para la campaña de este martes que tenía confirmados, también, a Juez, Negri y De Loredo como comensales.