La derrota provincial ajustada, que dejó al senador por tercera vez fuera de la gobernación, no escamoteó su vigencia política. El control del Tribunal de Cuentas con dos de sus alfiles y la paridad legislativa con el peronismo -que obligará a Juntos por el Cambio a cuidar la unidad como un divino tesoro- son cartas que el senador utilizará para aprovechar su capital político . También para resistir un proceso de renovación dirigencial que afectó al peronismo, pero también a opositores de trayectoria como Mario Negri , Oscar Aguad , Ramón Mestre , entre otras referencias.

Juez no quiere integrar ese lote. Aceptó las “vacaciones” que le impuso De Loredo en la campaña por la puja capitalina del 23 de julio. Retomó el panelismo mediático con motivo de su estadía en Buenos Aires, desmenuzó allí las causas de su derrota y omitió referirse a la Capital. No obstante, dejó un mensaje para la reconfiguración que se viene: “hay que cuidar la unidad que me costó dos años construir”. La autorreferencia, el uso del singular, da algunas pistas del rol de celador de la alianza que pretende ocupar.