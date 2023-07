Rodrigo de Loredo: "El peronismo está perdiendo la elección"

-Para nada. Es una campaña extremadamente local, pero por responsabilidad de otros está mezclada con la nacional. Vienen figuras de JxC a visitar Córdoba, en sus propias campañas. Para nosotros es un honor, pero el cordobés no come vidrio y votará una opción para la ciudad.

-No comparto. Es una campaña que recoge lo más sano de la política e incluye episodios de participación de los vecinos en las plazas. Va de suyo que uno tiene un nivel de conocimiento que es el camino más cercano para tener el éxito electoral.

-No se lo ve con las otras figuras de JxC en Córdoba.

-No me gusta confundir a la gente. En esta oportunidad la gente tiene que votar candidato a intendente de la ciudad.

-¿Por qué Luis Juez no participa?

-Con el nivel de esfuerzo personal, intelectual y físico que hizo Luis, en una campaña como pocas veces se vio, merece un descanso. Insisto con el mismo concepto, que veo que cuesta que penetre en análisis periodísticos y políticos y que subestima el voto de la gente: la gente sabe que se ponen a consideración nombres que van a llevar adelante una gestión de la ciudad.

-¿Qué piensa de la estrategia del oficialismo que quiere mostrarlo como una continuidad de las gestiones radicales y la de Juez?

-Es una estrategia electoral absolutamente contraria a la realidad. No me preocupa, porque la sociedad de Córdoba tiene absolutamente claras mi identidad, mi trayectoria y mis diferencias con otras gestiones pasadas.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Frodrigodeloredo%2Fstatus%2F1679505929274834947&partner=&hide_thread=false MENOS IMPUESTOS.

Vamos a eliminar 110 tasas para que pagues menos impuestos y pierdas menos tiempo en burocracia.#Córdoba #VotaCasillero9 #ProximoNivel pic.twitter.com/nRls0hSMEf — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) July 13, 2023

-El oficialismo le pidió que tome una decisión sobre dos integrantes de su lista involucrados en investigaciones judiciales por narcotráfico. ¿Cuál es su postura?

-Es una campaña muy turbia a la que acude el peronismo, que está perdiendo la elección. Se suma a una serie de episodios violentos que estamos sufriendo en distintos barrios. No vamos a caer en el barro en que ellos quieren plantear la discusión. Preservando el derecho de defensa, ninguna persona que tenga condena va a integrar una función en nuestro gobierno. Bregamos por la ficha limpia, no entiendo por qué el peronismo resiste algo que una gran cantidad de distritos tiene.

-También dice el gobierno que muchas de sus propuestas ya están en marcha.

-Falso. Un tren es algo pendiente en la ciudad desde hace tiempo. En todo caso, es un valor que hagamos propia la que fue la principal propuesta de ellos en campaña, que fue incumplida. No se trata de un campeonato de quién es dueño de tal o cual idea en la medida en que sea bueno para Córdoba.

-¿Cómo piensa que JxC puede aprovechar el escenario de paridad en la Legislatura?

-En buena hora la Legislatura tiene una representación equilibrada. Beneficia a Córdoba. De mi parte habrá una vocación constructiva para que el gobernador Martín Llaryora disponga de las herramientas que considere necesarias para llevar adelante su gestión, sin que ese parlamento pierda su intrínseco rol de control y devenga en una escribanía de lujo, como viene siendo de un tiempo a esta parte.

-¿Será posible una convivencia de ese tipo? No hay antecedentes alentadores.

-Es un imperativo ético de la buena administración.

-¿Les preocupan nuevos pases a Hacemos Unidos por Córdoba que alteren ese equilibrio?

-Espero que el peronismo recapacite sobre esta mirada mercantilista de la política. Espero que cese esa actitud de búsqueda inédita por lo público, desfachatada, que no les ha servido. Sí nos ha servido a nosotros, porque nos ha quitado gente que no habíamos advertido que no tenía que estar en nuestro espacio.

-Hay un recambio en el liderazgo provincial de JxC. ¿Qué lugar reclama?

-Creo verdaderamente en los liderazgos colectivos. Por eso he armado un espacio político de esa característica. Se me señala personalismo, pero hay una lista donde están representadas todas las pertenencias identitarias de JxC.