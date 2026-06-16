Axel Kicillof paga el aguinaldo sin el aumento de junio que pedían los gremios estatales

El gobierno de Axel Kicillof cerró junio sin una propuesta salarial para docentes y estatales bonaerenses, garantizó el pago del medio aguinaldo junto al sueldo del mes y dejó abierta la negociación paritaria sin fecha de nueva convocatoria. El acuerdo de marzo, que cubrió un 9% en tres tramos, quedó por debajo de la inflación acumulada del período.

Este martes empezó el operativo de liquidación de sueldos y aguinaldos para los empleados públicos bonaerenses y ahora los gremios esperan un nuevo llamado, que sería para la semana que viene, con el objetivo de negociar un posible acuerdo largo, de tres meses, que quite presión sobre la paritaria provincial. La administración de Kicillof está en medio de una fuerte tensión financiera y no quiere comprometer aumentos que no va a poder consolidar, lo que sube el nivel de tensión interna en los sindicatos, sobre todo de las bases opositoras.

La semana pasada el Ejecutivo provincial convocó a dos rondas de negociación en el Ministerio de Trabajo . El jueves 12 se sentó con los gremios estatales encuadrados en la Ley 10.430 - ATE , UPCN y Fegeppba- y el viernes 13 fue el turno del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) , que agrupa a SUTEBA , FEB , UDOCBA , SADOP , AMET y UDA . En ninguno de los dos encuentros hubo propuesta salarial sobre la mesa.

Lo que el Gobierno llevó fue la confirmación del aguinaldo y una suba del 30% en los montos de las asignaciones familiares en tres tramos a partir de julio. La presencia del presidente del Banco Provincia , Juan Cuattromo , en la reunión con los estatales (una novedad en este tipo de instancias) tuvo que ver con el otro anuncio: un plan de refinanciación de deudas con tasas preferenciales para empleados públicos con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos.

Los gremios recibieron los anuncios pero dejaron en claro que el eje de la discusión sigue siendo el salario. El secretario gremial de UPCN , Juan Pablo Martín , fue preciso: "Nos centramos en la necesidad de tener un aumento al básico que respete la pirámide salarial y que se aplique con los haberes de junio". Desde el FUDB el reclamo apuntó en la misma dirección: una "urgente recomposición salarial" antes del cierre de las liquidaciones.

Aguinaldos en marcha

El calendario ya cerró esa posibilidad. Los sueldos de junio empezaron a liquidarse esta semana sin mejora incorporada, lo que significa que el medio aguinaldo -equivalente al 50% de la mayor remuneración del semestre- se calculó sobre los valores vigentes desde abril. Cualquier aumento que el Ejecutivo ofrezca en las próximas semanas tendrá impacto recién desde julio.

El Ejecutivo bonaerense apunta a un acuerdo plurimensual de entre tres y cuatro meses que le dé previsibilidad al Tesoro y evite negociaciones permanentes. Esa fórmula extendería la vigencia del entendimiento hasta septiembre u octubre. Los porcentajes que maneja la administración de Kicillof no trascendieron y los gremios no confirmaron haber recibido ese esquema directamente de la Provincia.

Tensión por los números

El eje de tensón de la discusión está en los números. El acuerdo de marzo cubrió un 9% acumulado entre febrero y abril, pero la inflación del mismo período trepó al 11%. Con el dato de mayo -2,1% según el INDEC, que dejó el acumulado 2026 en 14,7%- la brecha se amplió y los sindicatos llegan a la próxima ronda con ese diferencial como argumento central.

El esquema de negociación genera tensión hacia adentro de los propios gremios. En las bases apuntan contra una cláusula de monitoreo que tarda en activarse y un aguinaldo que se liquida sin mejora incorporada, lo mismo que ocurrió en junio y diciembre de 2025. Las conducciones sostienen el vínculo político con el Gobierno, pero la presión desde las bases por una recomposición real se acumula con cada ronda que cierra por debajo de la inflación.