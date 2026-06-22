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Gremios le muestran los dientes a Axel Kicillof por la paritaria, pero el aguinaldo ya se paga sin aumentos

Docentes, estatales y judiciales formalizaron el reclamo salarial mientras el Ejecutivo provincial liquidó el SAC sin mejora.

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
Gremios estatales buscan meter presión a Kicillof por la paritaria

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El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), integrado por SUTEBA, FEB, UDOCBA, AMET y SADOP, fue el primero en formalizar la presión. Tras la reunión del pasado viernes, en la que el Ejecutivo no presentó propuesta salarial, el frente reclamó una "urgente recomposición salarial antes de que cierre el sistema". La nueva secretaria general de SUTEBA, María Laura Torre, ya había marcado el tono al asumir en mayo: "Los salarios hay que fortalecerlos".

Para ATE, "hay mucho malestar"

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) bonaerense siguió el mismo camino. Su secretario general, Claudio Arévalo, presentó nota formal y advirtió que "hay mucho malestar en las y los estatales que están esperando una respuesta para poder recuperar el poder adquisitivo de sus salarios". Arévalo apuntó al aumento de tarifas y servicios básicos como agravante y reclamó avances en los pases a planta permanente y la convocatoria a mesas técnicas sectoriales.

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La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) presentó este lunes su propia nota con el mismo eje: el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores judiciales bonaerenses. El gremio recordó que el acuerdo de marzo incluía una cláusula de reapertura en junio que el Ejecutivo no activó.

El argumento de fondo de los tres sectores son los números. El acuerdo de marzo cubrió un 9% acumulado entre febrero y abril, pero la inflación del mismo período trepó al 11%. Con el dato de mayo, el acumulado 2026 llegó al 14,7% según el INDEC y la brecha se amplió.

Cuánto aumento dio Axel Kicillof

El Ejecutivo bonaerense fue a las rondas del 12 y 13 de junio con la confirmación de que iba a pagar el aguinaldo en tiempo y forma y una suba del 30% en los montos de las asignaciones familiares en tres tramos desde julio, pero sin propuesta salarial sobre la mesa. Con los sueldos de junio ya en proceso de liquidación, cualquier aumento que ofrezca la Provincia tendrá impacto recién desde julio.

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Según los gremios, en los dos últimos años de gestión de Axel Kicillof el salario de los estatales bonaerenses perdió más del 26 por ciento.

Según los gremios, en los dos últimos años de gestión de Axel Kicillof el salario de los estatales bonaerenses perdió más del 26 por ciento.

Las conducciones de los grandes gremios enfrentan presión interna creciente desde los sectores más combativos. El caso más visible es el del SUTEBA Multicolor, la facción disidente que responde políticamente a la diputada nacional Romina del Plá, que convocó a un paro de 24 horas el pasado jueves bajo la consigna "Ningún Docente Pobre". El escenario obliga a las conducciones a mostrarle los dientes a Kicillof aunque sostengan el vínculo político con el Gobierno.

La administración de Kicillof apunta a un acuerdo plurimensual de tres a cuatro meses que le dé previsibilidad al Tesoro. Los porcentajes que maneja el Ejecutivo no trascendieron. Los gremios esperan una nueva convocatoria para la semana que viene.

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