Bullrich llegó este domingo con la misión de desarmar la sensación que había dejado en la primera edición , la de una candidata debilitada que no podía articular ideas económicas. Salió a golpear desde el comienzo y apuntó tanto contra Massa como contra Milei. Un operador macrista lo había anticipado en la previa. “Es la última oportunidad para bajar a Milei y que el ballotage pueda ser entre Massa y Patricia, algo que sería mucho más sano para el país”, apuntaba un vocero calificado del espacio ante Letra P .

Para el massismo, los golpes de Bullrich no desenfocaron al ministro de Economía, que se fue conforme por haber sido el único en plantear propuestas concretas . En medio de las chicanas, Massa propuso la creación de un “FBI argentino”, habló de créditos hipotecarios, prometió un sistema de simplificación tributaria y propuso la reforma del Código Penal para incorporar delitos ligados al tema ambiental, les habló a las pymes, a los discapacitados, a las economías regionales y a las mujeres.

En los intervalos, los cruces entre bandos fueron moneda corriente en el salón de actos, donde Daniel Scioli, uno de los invitados especiales de Massa, se abrazó con Guillermo Francos, exfuncionario de su gobierno en la provincia de Buenos Aires, que ahora suena para ser ministro del Interior de Milei. El gobernador electo de Santa Fe, Maximiliano Pullaro (UCR), cruzó para saludar al candidato de UP a jefe de Gobierno, Leandro Santoro, de origen radical.

Massa no acusó recibo de los dardos de la corrupción que agitó Bullrich. Respondió con sus aportes a la ley del arrepentido y su propuesta de aumento de penas a los delitos de corrupción. Contragolpeó con el affaire Insaurralde. “Cometió un hecho gravísimo, le pedí la renuncia al cargo, le pedí la renuncia a la candidatura. No todos somos lo mismo, Patricia, vos nunca pediste la renuncia de (Gerardo) Millman”, dijo. El eje corrupción, apuntaron en su equipo, ya está trillado en el debate público. El candidato de Unión por la Patria(UP) había trabajado en la previa sus propuestas con los voceros que designó para la campaña. Todos se vieron en un hotel del gremio Luz y Fuerza ubicado en la avenida Callao, cerca de la Facultad de Derecho.

Entre los cruces de alto voltaje de la noche, los funcionarios que acompañaron a Massa al debate coincidieron en un señalamiento. “Demasiado obvio el acuerdo de Schiaretti con Milei, ¿no? Le tiró con todo a Sergio”, se quejó un ministro nacional al salir del salón de actos de la facultad.

Mi amigo Florencio

Dentro del salón se había visto el diálogo permanente entre el compañero de fórmula de Schiaretti, Florencio Randazzo, y Sandra Petttovelo, elegida por Milei para ser ministra de Capital Humano si llega a la Casa Rosada. Randazzo y el libertario mantienen un vínculo amistoso a la vista de todos en la diaria de la Cámara de Diputados. El exministro del Interior lo llama “León”. Milei salva a Randazzo de la etiqueta de “casta”. En el randazzismo responden que “será porque Florencio es honesto”. “No hay ningún acuerdo. Teníamos preguntas más duras para Sergio y no se las hicimos. Fue una semana muy difícil para la economía, pero no pegamos debajo del cinturón”, respondió un hombre de confianza de Schiaretti ante la consulta de Letra P. Otro hombre del riñón cordobés dijo que vio a Massa “muy golpeado” y a Bullirch, “mucho más suelta”.

Pese a que volvió a mostrarse exultante en lo gestual, el libertario no salió tan bien parado como en el debate de Santiago del Estero. Los golpes que le propinaron Bullrich, Bregman y Massa lo hicieron tambalear en más de una ocasión. “No se le entendió nada. Terminó citando a (Friedrich) Hayek en un país donde hay 20 millones de pobres”, apuntó una figura de JxC. Milei tampoco pudo responder con solvencia a las acusaciones sobre su posición respecto del cambio climático. En el massismo coincidieron: “Milei estuvo en una nebulosa”.

El libertario mantuvo, además, un tenso cruce con Bregman, a quien burló por su defensa del socialismo. La candidata del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad le respondió fuera de micrófono y recibió una reprimenda de los moderadores. “No entendí nada de lo que dijiste”, le espetó. Fue llamativo que Milei gastara su último derecho de réplica en la respuesta a Bregman, cuyo espacio sacó apenas 2,65% de los votos en las PASO. También fue duro con Bullrich. Sin matices, la llamó “montonera asesina” y, llamativamente, rescató de sus golpes a Mauricio Macri al llamarlo “racional”.

“Javier hasta acá llegaste. Dejá de faltarles el respeto a las mujeres”, intervino Massa y generó murmullo en la sala. Bullrich le respondió más tarde: “Las mujeres no necesitamos que vos nos defiendas, Massa, nos defendemos solas”. Los colaboradores de la candidata de JxC criticaron al ministro de Economía: “Demasiado coucheado”.

En el entorno de Massa, el balance final positivo. “Sergio fue el único que trajo propuestas. Aprovechó todos los bloque y réplicas para contar lo que piensa hacer. Los demás se dedicaron a tirarse chicanas”, dijeron sus voceros. En UP contaban con que los cuatro candidatos le tirarían esta vez con munición gruesa al ministro, que había salido demasiado airoso de Santiago del Estero. La posible recuperación de Bullrich a expensas de Milei también fue bien recibida, aunque el impacto real del debate todavía esté bajo análisis.