El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei , no tuvo una noche fácil durante el segundo debate presidencial , realizado este domingo en la Facultad de Derecho de la UBA. Su rival de Juntos por el Cambio , Patricia Bullrich , logró que se incomodara con frases de archivo y no lo dejó destacarse en seguridad. Para compensar, el diputado buscó girar el resto de la discusión hacia la economía, pero nunca recobró la solvencia con la que se despidió hace siete días en Santiago del Estero.

Bullrich lo obligó a defenderse tantas veces que Milei no pudo polarizar la discusión con el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa , como intenta desde que resultó el más votado en las elecciones primarias. Su único aspecto a favor fue que esta vez evitó ser sparring de su rival del Frente de Izquierda, Myriam Bregman , y se animó a responderle. Volvió a intentar un acercamiento con el cordobés Juan Schiaretti , candidato de Hacemos por Nuestro País, pero por astucia de la exministra quedaron enfrentados. El diputado usó los minutos libres del inicio para volver advertir sobre un riesgo de hiperinflación; y los del cierre, para repetir su slogan de terminar con la casta. En el medio, no la pasó del todo bien.

Milei no cumplió su objetivo principal de la noche, que era ganar el capítulo sobre Seguridad, con el beneficio de inventario que le daba ser el único del terceto de aspirantes con chances de ganar que no ejerció funciones en esa materia. Por el contrario, en ese tramo Bullrich consiguió desestabilizarlo y lo obligó a agotar casi todas las instancias de derecho a réplica.

Bullrich le dobló la apuesta y leyó una parte de la plataforma electoral de LLA en la que se propone la libre portación de armas, sin demasiadas aclaraciones. No se quedó ahí: vaticinó un aumento de la trata de personas si prosperara la idea del economista de habilitar la venta de órganos, que expresó en una de sus apariciones televisivas de hace un año y tuvo que aclarar. "No es cierto. Decimos que hay 7.000 personas esperando un órgano y 300 mil potenciales donantes. Hay algo que no funciona en el medio y es fuente de corrupción", se defendió.

La propuesta de seguridad de Milei no tuvo sorpresas: modificar la doctrina del exjuez Eugenio Zaffaroni que, dijo, "cambia el rol de la víctima y el victimario". Prometió reformar la Justicia y cambios en la leyes de seguridad interior, de inteligencia y en el Código Penal, "para que los delincuentes la pasen mal". Su necesidad de responderle a Bullrich lo dejó sin chances de chocar con Massa, a quien al final del debate quiso acorralar con una pregunta sobre su postura ante el ataque a Israel y terminó ayudándolo a hace un anuncio.

En el capítulo de trabajo, producción y desarrollo humano, Milei trató de esconder su plan para eliminar las indemnizaciones y tal vez tuvo los tramos más destacados de la noche cuando viró la discusión hacia las variables económicas que mejor maneja.

La candidata de JxC no se dejó llevar a ese terreno y golpeó con un listado de frases poco felices del economista. "Desarrollo humano es respetar a los demás, no decirle mogólico al que piensa distinto, insultar a los católicos, a los judíos o llamar viejos meados a los ancianos".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLetra_P%2Fstatus%2F1711164802322538993&partner=&hide_thread=false #DebatePresidencial



• La libertaria Pagano aseguró tener mucha expectativa "para que esta segunda parte lo tenga a Milei como el gran ganador de la noche"



@gabyspepe pic.twitter.com/xgdpLoOPSC — LETRA P (@Letra_P) October 8, 2023

El diputado quiso esquivar el debate sobre cambio climático y aprovechó el largo título que tenía el capítulo en el que debía tratarse (que incluía desarrollo humano y vivienda) para hablar sobre salud y educación, dos temas en los que recibe ataques diarios. "No entendí nada. Lo sacaste de Yahoo respuestas", se burló Bregman.

Con todo, una consulta de la candidata del FIT en la ronda de preguntas que cerró la noche obligó a Milei a referirse al tema. "No niego el cambio climático. Digo que es un comportamiento cíclico. Con una diferencia: en los anteriores, no estaba el ser humano". También tuvo que volver con este asunto ante una consulta de Schiaretti que lo descolocó.

La actitud

Milei intentó mantener su actitud de hace una semana, sereno y sin caer en choques que pudieran recordar las agresiones que intercambiaba en sus años de panelista televisivo. Sin embargo, estuvo por perder la paciencia cuando Bullrich volvió a cuestionarlo por la incorporación del sindicalista Luis Barrionuevo a su espacio. Metódico, escribió sin parar cuando Massa y Bullrich hablaban y fue el primero en volver al atril después de los cortes.

Gol a favor

Quizá el momento más destacado de Milei fue cuando le preguntó a Bullrich sobre la reunión que su potencial ministro de Economía, Carlos Melconian, tuvo con Massa, quien confirmó ese encuentro y contó que hablaron de continuar con las restricciones a las importaciones. La candidata de JxC no respondió y cuando Milei le reiteró la consulta al final del debate, logró que se mostrara intranquila por primera vez en la noche. "¡Es mentira!", le gritó la exministra. El líder de LLA también la chicaneó por haberse molestado con Mauricio Macri, cuando prometió ayudar con votos en el Congreso a un eventual Gobierno de LLA. Bullrich no reaccionó.

En su decisión de no dejarle pasar a Bregman sus ataques, el diputado logró hacerla dudar cuando le consultó cuáles eran las empresas que pensaba estatizar. El otro momento en el que se sintió cómodo fue cuando le respondió a Massa sobre la necesidad de acumular ahorro y capital para mejorar el desarrollo productivo. "No es lo mismo una retroexcavadora que una fajita", comparó.

Gol en contra

La actitud defensiva que mantuvo en el debate dejó a Milei mal parado varias veces. Además de las consultas sobre libre portación de armas y venta órganos de Bullrich, Massa le reprochó que haya votado en contra de la ley de cardiopatías congénitas. El economista no tuvo una respuesta sólida. "¡Tienen que ser trabajadas en el sistema de salud pública! Lo que pasa es que es un desastre, como fue durante la pandemia de este gobierno genocida", acusó.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLetra_P%2Fstatus%2F1711157873986687371&partner=&hide_thread=false #DebatePresidencial



Milei, Bullrich, Massa, Schiaretti y Bregman debatirán sobre seguridad; trabajo y producción; desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente



• Referentes de sus partidos están en los pasillos de la Facultad de Derecho de la UBA



@mauriCanta pic.twitter.com/p69zIbjtz0 — LETRA P (@Letra_P) October 8, 2023

El economista tampoco logró quedar tan amigable con Schiaretti como hubiera querido -busca su respaldo para un eventual ballotage o gobierno de coalición-, porque a partir de una consulta de Bullrich, el cordobés cuestionó la dolarización y Milei tuvo que cruzarlo. Luego el aspirante de La Libertad Avanza buscó acercarse destacando que ambos son los únicos que quieren eliminar las retenciones a las exportaciones de granos, pero volvieron a diferenciarse cuando el gobernador le consultó si cumpliría el Acuerdo de París y los Objetivos 2030, ambos referidos al cambio climático. Milei dijo que no los tendrá en cuenta: "No vamos a adherir a la agenda 2030. Nosotros no adherimos al marxismo cultural, no adherimos a la decadencia”, cerró.

Para el archivo

Milei volvió a apelar al pasado de Bullrich con otra acusación fuerte en formato de pregunta: "¿Vos podés cambiar tu pasado de montonera asesina?".

También tuvo una ironía cuando Bregman propuso reducir la jornada laboral para aumentar los puestos de trabajo. "Bueno, si es así, podríamos proponer que hubiera una hora de empleo". Con una frase del filósofo austríaco Friedrich Hayek buscó saldar la discusión económica con la aspirante del FIT: "Hayek decía que si los socialistas supieran de economía, no serían socialistas".