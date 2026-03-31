LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Los intendentes ven al Gobierno en crisis y piden una reunión con Santilli para reclamar más recursos

En Paraná, alcaldes de todo el país emitieron un duro comunicado. Prevén que la recesión se profundizará y se les agota el tiempo para esperar respuestas.

Letra P | Exequiel Flesler
Por Exequiel Flesler
Los intendentes reunidos en Paraná en el marco del encuentro del COFEIN.

Los intendentes reunidos en Paraná en el marco del encuentro del COFEIN.

Desde Paraná, intendentes de distintos signos políticos plantearon con mesura y claridad una serie de críticas, pero también propuestas para Javier Milei. Denunciaron que deben hacer frente cada vez a más obligaciones mientras reciben menos recursos ante la retirada del Gobierno. En un duro comunicado, hablaron de una “asfixia financiera crítica” y de que así “Argentina no funciona”.

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Exequiel Flesler

Fue en ese contexto que surgió la idea de pedir un encuentro con el ministro de Interior, Diego Santilli. Quieren romper el muro con el que se enfrentan en la Casa Rosada. En el ida y vuelta del debate y sobre todo en un coffee break, intendentes de distinta geografía y diferentes pertenencias confiaron a Letra P que la reunión tiene que ser para puntos concretos, "no solo para la foto". "Hoy están ahogando a los municipios, pero sobre todo a la gente que vive en las ciudades", sentenció Rossana Chahla, mandataria de San Miguel de Tucumán.

Creen que hay plafón para los planteos porque ven una realidad social que los respalda, aunque admiten que eso no será suficiente para que el Gobierno les preste oído, ni mucho menos respuestas. Entre todos coinciden en partir de la base de que la ciudadanía acompañó a los libertarios en las elecciones, pero ven el deterioro de algunos servicios, como salud y obra pública, ya en su fase terminal. Más que buenas expectativas de las gestiones, impera una realidad que los limita y los agobia. El reclamo luce como una necesidad que no pueden eludir.

Paraná, sede del grito de los intendentes

La capital de Entre Ríos fue la sede del encuentro del Consejo Federal de Intendentes de Capitales Provinciales (COFEIN) que reunió en forma presencial y virtual a una treintena de alcaldes. La reunión se desarrolló durante la mañana de este martes. Sobre el mediodía, después de la foto de familia y la firma de un documento, Rogelio Frigerio pasó a saludar aunque esquivó posicionarse sobre los reclamos de los jefes comunales. "Tenemos que definir quién se ocupa de cada cosa, cómo se financian y con qué impuestos", definió ante la consulta de la prensa.

Además del saludo, el gobernador compartió empanadas de pescado y una picada, también en base a pescado, que los anfitriones prepararon para el final del encuentro. De buen semblante, departieron durante más de media hora en un espacio reservado.

Los reclamos, el tono y las expectativas

Los reclamos son claros y concretos. Recursos económicos para revertir el ahogo financiero; distribuir el impuesto a los combustibles; repartir equitativamente los ATN y modificar el IVA. Con distinto tono, cada intendente dijo cosas parecidas, coinciden que la cosa no da para más y que se necesita "un cambio de modelo", como sintetizó Armando Molina, de La Rioja.

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Aunque hay coincidencia en la necesidad de gritar cada vez más fuerte ante la carestía de recursos, en el conjunto de jefes comunales no hay mucha esperanza manifiesta en las respuestas de la Nación. Por eso, aunque agoten el diálogo con Santilli o intenten cambios de leyes en el Congreso, las expectativas de una modificación en el espíritu del gobierno tienden a cero.

Qué dice el documento

El documento que firmó cada uno de los intendentes presentes y al que suscribieron también quienes participaron por Zoom fue discutido hasta el último minuto, con incorporaciones de reclamos específicos que atiendan a la particularidad de cada localidad. Fue el cordobés Daniel Passerini el que se encargó del borrador y del trazo grueso, para que todos queden conformes.

El título elegido es concluyente: "Los Municipios sostenemos lo que la Nación abandona". Más adelante condenan la “asfixia financiera” y denuncian que se “agrava la crisis” que golpea a todos los ciudadanos y que deben ayudar “cada vez a más demandas con menos recursos”.

COFEIN cambios

“La incidencia impositiva de los municipios es apenas del 3%, frente al 75% que aplica la Nación. Sin embargo, salvo los giros automáticos que no puede interrumpir, el Gobierno retiene fondos que corresponden a provincias y municipios”, especificaron.

Propuestas concretas

Los intendentes de 14 provincias pidieron abrir una discusión sobre el esquema impositivo y la distribución de recursos en el país. Concretamente, plantearon redistribuir el Impuesto a los Combustibles Líquidos. Al respecto, apoyan la iniciativa de los gobernadores para elevar esa participación al 57%, y que sea coparticipable.

Por otro lado, piden reformular los ATN para que su distribución no siga siendo discrecional e incluya a los municipios, que son prestadores directos de servicios para la población.

Los que dieron el presente

Con Rosario Romero como anfitriona, se destacó la presencia de Julio Alak, de La Plata, por ser la primera vez que asistió. También de Passerini, de Córdoba, que junto a Romero ordenó el debate entre colegas. Pablo Javkin, de Rosario, realizó un pormenorizado análisis del impuesto a los combustibles, que cobran la Nación pero no coparticipa. También marcaron presencia Juan Pablo Poletti, de Santa Fe, Chahla, Molina, Marcos Castro de Viedma, y Ariel Sujarchuk, de Escobar.

COFEIN Paraná 4
Sujarchuk, Alak, Fuertes y Romero. Entente peronista en la reunión de jefes de gobierno locales.

Sujarchuk, Alak, Fuertes y Romero. Entente peronista en la reunión de jefes de gobierno locales.

Vía virtual se sumaron el de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge; de Salta, Emiliano Durand; de Santiago del Estero, Norma Fuentes; de Rio Cuarto, Guillermo De Rivas; de Mendoza, Ulpiano Suarez; de Santa Rosa La Pampa, Luciano di Nápoli; de San Francisco, Damián Bernarte; de Posadas, Leonardo Stelatto; de Formosa, Jorge Jofré; de Neuquén, Mariano Gaido; y de Cipolletti, Rodrigo Buteler.

Por Ente Ríos también estuvieron el de Villaguay, Adrián Fuertes; de Liebig, Julio Pintos; de Colonia Avellaneda, Ariel Weiss; de Hernandarias, Gino Mesquida; y de Victoria, Isa Castagnino.

Cuando le tocó hablar, Fuertes, que preside la Liga de Intendentes del PJ en la provincia, pidió “discutir con calidad” y sostuvo que "siempre los intendentes entrerrianos vamos a estar acá para levantar la voz y poner el hombro para las causas justas".

Nexo con el Congreso

Carolina Basualdo, exintendenta de Despeñaderos, Córdoba, y presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales en Diputados fue la invitada especial del evento y una de las oradoras. Se ofreció a ser la voz de los intendentes en el Congreso.

“Hoy se hacen cargo de todo lo que desfinanció el gobierno nacional”, destacó, y pidió que “funcionarios conozcan el interior” y que los diputados “piensen en sus provincias y no en la obediencia partidaria”. Sin embargo, aseguró que cree que “podría haber acuerdos para equiparar la balanza”.

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