LIBERTARIOS VS. FEDERALES

El intendente Julio Alak cruzó al gobierno nacional y pidió un "nuevo pacto fiscal" por la caída de la coparticipación

Fue en la cumbre de jefes comunales que se realizó en Paraná. El alcalde de La Plata también advirtió sobre la gobernabilidad y reclamó medidas urgentes.

Por Letra P | Periodismo Político
Julio Alak, intendente de La Plata.

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Alak afirmó que la compleja situación obliga a las gestiones municipales a ajustar el orden de las finanzas públicas y a administrar con muchísimo menos margen los recursos locales. Ante ese escenario, el exministro de Axel Kicillof planteó la necesidad de avanzar hacia un nuevo esquema que permita garantizar el funcionamiento de las intendencias.

En ese contexto, Alak afirmó: “Necesitamos mucha experiencia, capacidad de gestión, tener en orden las cuentas públicas más que nunca y distribuir muy bien los ingresos”. Todo se dio durante la reunión de intendentes en Paraná, donde jefes comunales de diferentes ciudades alertaron sobre la caída de recursos.

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Julio Alak en la cumbre de intendentes en Paraná.

Julio Alak en la cumbre de intendentes en Paraná.

Julio Alak, alineado a Axel Kicillof

Tal como viene sosteniendo el gobernador de Buenos Aires, Alak se manifestó sobre el modelo económico del gobierno nacional, que, según indicó, beneficia a sectores concentrados y perjudica al resto de la actividad productiva y al empleo.

El intendente advirtió sobre la caída del salario y del consumo, lo que genera un efecto directo sobre la recaudación que luego afecta al sistema de coparticipación. En ese sentido, consideró que el esquema actual muestra señales de agotamiento y que la administración de Javier Milei debería tomar nota de esa situación.

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Municipios, cada vez más complicados

Durante su discurso, Alak se expresó sobre la sobrecarga de funciones que hoy enfrentan los municipios. El jefe comunal de la capital bonaerense remarcó que las comunas ya no sólo se ocupan de servicios básicos, sino que también deben intervenir en áreas como salud, seguridad ciudadana y obra pública.

En el mismo camino, cuestionó que muchas de esas tareas sigan recayendo sobre los gobiernos locales sin que exista una transferencia acorde de recursos para sostenerlas.

Alak valoró la diversidad política de la cumbre realizada en la capital entrerriana y destacó la capacidad de convocatoria de la intendenta de Paraná, Rosario Romero, en un encuentro del que participaron jefes comunales de distintas ciudades del país.

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