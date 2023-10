Si la luz al final del túnel del primer debate era salir airoso porque se iba a hablar de economía, con la agenda de este cara a cara Massa debía lucirse y salir de la postura defensiva. En seguridad, con su experiencia pionera en Tigre; en producción, con su programa de anuncios y su bandería de bajas de impuestos; y en vivienda, con la promesa del lanzamiento de una línea de créditos. Enfrente estaba Milei, que propone ideas teóricas sin anclaje en la realidad, según la visión del búnker de UP. No logró meter un revés que le doliera tanto al economista como el pedido de disculpas que le pidió el domingo pasado para el papa Francisco . Tampoco hubo choque de ideas.

Para espejar con el estilo histriónico del libertario (que se mostró contenido en ambos debates) y rústico de Bullrich, Massa se volvió a plantar como un ministro, pero con traje planchado de presidenciable que lanzaba una ráfaga de propuestas, una detrás de otra. Reeditó la ancha avenida del medio para, en la introducción, sentenciar: "No vengo con chicanas, vengo a proponer". Al final, cerró el círculo al pedir un voto "sin bronca y sin odio". Como hace una semana, mantuvo la compostura de un candidato de comicios noruegos mientras trataban de arrastrarlo al barro de las chicanas. Igual, esta vez no pudo evitar ensuciar sus zapatos.

"Patricia, ser vulgar no te va a hacer más popular y gritar no alcanza para mejorar tu mala performance electoral", le retrucó a Bullrich cuando la contrincante le preguntó: "¿Cuándo van a dejar de afanar?"

El gol a favor

Fue el momento más celebrado en Twitter, lugar donde finalmente terminará sobreviviendo el debate gracias a recortes intencionados. "Queremos un FBI argentino que va a permitir que trabajemos sobre tres crímenes: corrupción, narcotráfico y trata de personas", empezó su exposición el candidato de UP, antes de apelar a su gestión en Tigre. Bullrich pidió derecho a réplica, pero no la hubo, fue más un derecho a acusación: "¿Tus números te los da Insaurralde? Tus socios son corruptos, son delincuentes. No hablés de seguridad, porque no tenés autoridad moral para hacerlo", disparó la exministra.

"Tigre se transformó en la ciudad más segura del conurbano. Cámaras en todas las esquinas de los barrios y el botón de pánico en el celular de cada ciudadano", arrancó la respuesta de Massa, que estaba contra las cuerdas, pero conectó un tremendo contraataque, el que tal vez se guardó durante toda una semana porque sabía que, tarde o temprano, debería mencionar desde el atril al exjefe de Gabinete bonaerense. "No hablo de acusaciones falsas. Insaurralde cometió un grave error y por eso pedimos su renuncia. Vos nunca pediste la renuncia de (Gerardo) Milman, Patricia", le recordó a Bullrich en referencia al diputado que supo ser su mano derecha hasta que cayó en desgracia involucrado en la investigación contra el atentado a Cristina Fernández de Kirchner.

El gol en contra

El electorado de Milei es personificado por la propia tropa libertaria como de varones jóvenes. No es ningún secreto, como tampoco que UP le viene hablando a las mujeres en primera persona para ubicarlas como un factor que puede ser determinante en esta elección. "Vamos a impulsar la obligatoriedad de que, por la misma tarea. las empresas les paguen lo mismo a hombres y mujeres", anunció Massa, para meter en la discusión un tema escabroso para Milei que, entre la serie de cosas que niega, tampoco cree que haya disparidad salarial por género.

“Javier, hasta acá llegaste”, sorprendió en un momento Massa, levantando un poco la voz. “Dejá de faltarles el respeto a las mujeres, porque me parece que, más allá de que piensen distinto, tienen derecho a opinar distinto a vos y me parece que muestra tu rasgo autoritario”, le dedicó a Milei, que vivió la escena en silencio.

Hubo otra sorpresa, no fue Myriam Bregman sino Bullrich la que le hizo notar lo que ya en Twitter opinaban las mujeres: "Massa, no tenés que defendernos. Nos podemos defender solas”.

La frase para el archivo

"No solamente condené hoy, sino que además desde 2014, por ahí en ese momento no mirabas con atención lo que pasaba en la política", lo chicaneó a Milei al hablar del ataque de Hamas a Israel, antes de seguir: "Vengo planteando la ley de juzgamiento en ausencia para que los terroristas que hicieron atentados puedan ser juzgados y condenados en Argentina". "No solamente condeno el ataque terrorista, el 10 de diciembre voy a ser Presidente y voy a incluir a Hamás en la lista de organizaciones terroristas de Argentina", afirmó Massa, en un debate en el que no abundaron las promesas en el resto de los candidatos.

El anuncio quedará guardado en el archivo, a la espera de ver si primero se cumple el sueño de Massa de ser presidente. Este domingo puede haber sellado a fuego su futuro.