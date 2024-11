Límites al DNU y al canje de deuda: la oposición postergó la sesión en Diputados porque no tenía cuórum

Iban a dejar bancas vacías los cuatro representantes de Catamarca, uno de Santiago del Estero ( José Gómez ), que integran UP; y dudaban de ayudar los cordobeses cercanos al gobernador, Martín Llaryora . La advertencia a toda las provincias se repitió: si avanzaban estos proyectos Milei se retiraba de la negociación del Presupuesto y por lo tanto se renovaban las partidas de 20 23, desactualizadas por la inflación. Quedaba en el olvido las gestiones para reactivar obras públicas convenidas en las anteriores gestiones, con poco para finalizar.

Para evitar esa situación, la oposición optó por postergar la sesión para el jueves 21 a las 11 horas. La fecha no es casual: un día antes vence el plazo para dictaminar el proyecto de Presupuesto 2025. La idea del frente anti Milei es debatir todo el mismo día, pero necesitará buscar una mayoría que no parece conseguir con facilidad.

Con los gobernadores prometiendo dejar bajas vacías, este martes el oficialismo tuvo un gesto: por la mañana el diputado libertario José Luis Espert convocó a retomar el debate de la ley de leyes en comisión el jueves a las 10 horas. No hay invitados por lo que la idea es dictaminar.

La rosca de Javier Milei

La citación a la reunión de comisión de Espert definió a Jalil a sacar a su cuarteto y UP ya no podía aportar los 94 que prometía y sólo garantizaba 90. El gobernador santiagueño Gerardo Zamora volvería a tener un gesto con la Rosada con el faltazo de Gómez. Francos considera al exsenador un posible aliado para los próximos tiempos, luego de una relación turbulenta este año. Las otras bajas de UP eran la mendocina Liliana Paponet y la neuquina Tanya Bertoldi, según informaron, por temas personales.

Sin embargo, como explicó Letra P, también pesaron las internas del PJ, tal es así que tampoco estaba confirmada la presencia de Adolfo Bermejo; y el jujeño Guillermo Snopek. Eran demasiados. En Encuentro Federal, el variopinto bloque conducido por Miguel Pichetto con 16 miembros, no iban a pisar el recinto el chubutense Jorge Ávila, el entrerriano Francisco Morchio y la cordobés Alejandro Torres.

Al mediodía, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, llamó al diputado Ignacio García Aresca y le pidió no pisar el recinto. Arrastró a Carlos Gutiérrez mientras que el otro cordobés, Juan Brügge, se plegó a la postergación. "Ninguno quería ser el que ponga la cara con UP", contó una fuente del bloque. En DPS también se especulaba con el faltazo de Melina Giorgi, cercana al gobernador Maximiliano Pullaro.

A través de un comunicado, Encuentro Federal justificó la postergación en la citación del Presupuesto, pero informaron que solicitarán que se trate el dictamen a la reforma de los DNU, que contempla darle una vigencia de 90 días, plazo en el que deberían ser aprobados por las dos cámaras.

Nada dijo el comunicado de EF sobre el DNU 846, que UP quiere eliminar, por presión de Cristina Fernández de Kirchner. Para Milei era el tema más importante el día. Si avanzaba la derogación -el jueves estaba prevista una sesión en el Senado- pateaba el tablero con el Congreso y rompía con los gobernadores.

La UCR blue adjudicó el fracaso de la sesión a la citación a la comisión de Presupuesto el jueves. "Esperamos que el gobierno tenga la voluntad de contar con una Ley de Presupuesto y nos aleje de la posibilidad de que por segundo año consecutivo no haya una Ley de Leyes", señalaron.

Festejos en el oficialismo

Martín Menem celebró el fracaso de la sesión en el recinto: como no se dio por informado del pedido de suspensión, abrió la sesión a las 15.30 y la dio por caía por falta de cuórum. Sólo se había asomado Roberto Mirabella (UP) y Álvaro Martínez (LLA). El radical violeta Mariano Campero caminó por los pasillos del hemiciclo para celebrar.

La tensión tuvo su primer capítulo en la reunión de labor parlamentaria, convocada para las 13.30 horas, cuando los jefes de bloque no pudieron coordinar una hoja de ruta, porque el oficialismo especulaba con que no habría cuórum. El PRO y la UCR habían confirmado el lunes que bloquearían la sesión y se plegaron a LLA.

"La sesión nunca se bajó y por lo tanto para nosotros se cayó. No hay postergación. Si quieren otra el 21 la van a tener que pedir", señaló una autoridad libertaria antes de irse, que para ese día quieren tratar el Presupuesto a todo o nada en el recinto, sin otro asunto en el temario.

El oficialismo busca aprobar un texto de consenso y que el Senado lo dictamine ante del 30 de noviembre para, recién después, convocar a extraordinaria y que lo sancione antes de navidad. En la cámara alta también se espera que se traten pliegos judicial. No mucho más.