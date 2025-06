Libertad de acción: Mauricio Macri abre la puerta a una alianza del PRO y LLA en todo el país

El Consejo Directivo del PRO , con Mauricio Macri a la cabeza, daría libertad de acción a las dirigencias provinciales amarillas a la hora de definir la estrategia para las legislativas nacionales de octubre. Con la herramienta, se abre la chance para que la sociedad con La Libertad Avanza (LLA) se extienda a más distritos con la venia del expresidente y no sólo a la provincia de Buenos Aires .

Si bien se prevé que Macri no baje una orden de trabar una alianza con LLA en todo el país, la libertad de acción significará que cada distrito selle el mejor esquema en función de sus intereses. Entonces, bajo esa lógica, la sociedad que está a punto de estamparse en la provincia de Buenos Aires puede replicarse en otras regiones .

Mauricio Macri no puede imponer

En rigor, Macri no está en condiciones de imponer un esquema. No por la derrota que el PRO sufrió en su casa madre, la Ciudad de Buenos Aires, sino porque es la realidad del interior la que prevalece.

En ese mar, el PRO gobierna en las provincias de Entre Ríos y Chubut. En la primera, el gobernador Rogelio Frigerio –como viene contando Letra P – negocia desde el año pasado con Karina Milei una alianza para octubre. La necesita para no dividir el voto no peronista y, a priori, no hay una dirigencia libertaria con territorio ni una candidatura con conocimiento elevado. En Chubut, Ignacio Torres armó un frente provincial donde albergó algunas figuras libertarias para deshidratar a LLA.

La realidad es disímil en provincias como Santa Fe y Jujuy, donde el PRO es gobierno dentro de una coalición de partidos que lidera la UCR. El gobernador Maximiliano Pullaro tiene de vice a la presidenta del PRO santafesino, Gisela Scaglia, y convive dentro de una alianza con el socialismo y una decena de partidos menores.

En Santa Fe asoma más compleja una sociedad con LLA. Scaglia tiene un compromiso inquebrantable con Pullaro. Si ella evaluase una sociedad con el mileísmo, debería hacerlo junto al gobernador, pero eso implicaría, a la vez, una tensión mayúscula –y posibilidad de ruptura– con el socialismo. Suena innecesario atravesar esa tormenta.

Como se ve, Macri no tiene margen para pedirle a las provincias que repliquen el acuerdo bonaerense, pero es de esperar que, por necesidad, la fórmula se repita en varios distritos.