La Libertad Avanza va por todo y niega que los intendentes del PRO tengan la lapicera en sus distritos

EL LEÓN SE COME AL GATO

Javier Milei y Karina Milei recibieron a Diego Santilli y a Cristian Ritondo Javier Milei y Karina Milei recibieron a Diego Santilli y a Cristian Ritondo en la Casa Rosada.

La Libertad Avanza se planta

Pero esa tesis fue descartada por uno de los negociadores libertarios en diálogo con Letra P. Según pudo saber este medio, la posición del armado de Karina Milei, que en Buenos Aires coordina Sebastián Pareja, es liderar las negociaciones con los coordinadores seccionales. Avisan que la cosa es al revés: las listas serán de LLA, no es que respetarán a los jefes comunales del macrismo y aceptarán los lugares que les ofrezcan en esas 13 intendencias.

Y agregaron que si se ponen de acuerdo los referentes violetas con los intendentes amarillos, bienvenido sea, pero que de no ser así, primará la decisión de la mesa libertaria. Así, se abre el primer cortocircuito en el matrimonio recientemente celebrado entre ambos espacios, lo que no quiere decir que no se sigan limando asperezas, pero sí que todavía nada está completamente cerrado.