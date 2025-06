El contacto entre Facundo Manes y Juan Schiaretti reabre la grieta de la UCR en Buenos Aires

Allí entienden que si Manes se fue del partido es porque no quiere armar con la UCR, por lo que descartan un posible llamado de ese sector en formación que reveló Letra P . Sí admiten que, seguramente, habrá radicales que formarán parte de un esquema de peronismo no K. En el plano electoral, podría volver a abrirse un frente interno que el partido intenta cerrar con un cogobierno de contingencia entre los dos espacios.

Futuro Radical, que no se limita a Lousteau, admite contactos informales entre el schiarettismo y algunos actores de la UCR. No obstante, advierten que las conversaciones van más allá del espacio del exgobernador, sino que se extienden a otras figuras de centro, representadas en Emilio Monzó , la familia Passaglia en San Nicolás, el intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos , el GEN, el socialismo y sectores del peronismo no K. Este espacio boina blanca comenzó a acelerar en la construcción territorial pensando en la elección del 7 de septiembre.

Esta corriente no descarta ninguna opción, pero seguirá conversando durante todo el mes de junio, y separa los tantos: una cosa serán los acuerdos para septiembre y otra lo que ocurra en octubre. Para la elección nacional, buena parte de esta tropa no tiene dudas: acompañará la candidatura de Manes, si es que el diputado vuelve a presentarse en la boleta nacional.

Para el comicio bonaerense, se inició una serie de consultas con intendentes y dirigentes del interior con el fin de conocer la realidad de los distritos y, sobre todo, de cada sección. Hablan de 135 elecciones locales y ocho seccionales, por lo que los acuerdos irán en ese sentido. Para octubre, quieren que el partido en su totalidad acompañe la candidatura de Manes, algo que asoma difícil.

ABAD.jpg Maximiliano Abado y dirigentes UCR.

La UCR de Maximiliano Abad espera

El espacio Unidad Radical, liderado por Abad, no se apresura en construir armados antes de ver el escenario completo en el que va a jugar. El presidente del comité de contingencia, Miguel Fernández, ya recorre los comités para conocer el termómetro de la dirigencia boina blanca. Más allá de las posiciones personales, en este sector entienden que deberá primar lo colectivo y lo que defina el partido.

En reiteradas oportunidades, tanto LLA como el PRO extendieron invitaciones desde los medios para que intendentes de la UCR se sumen al acuerdo que, si bien todavía no está cerrado, se cristalizará entre ambas fuerzas. Será un frente liderado por los libertarios, en el que el macrismo busca hacerse fuerte, al menos en los municipios que gobierna. Esa herramienta podría acercar a algunos de los 27 jefes comunales que tiene el radicalismo en Buenos Aires.

Domenichini Miguel Fernandez.avif Pablo Domenichini (Martín Lousteau) y Miguel Fernández (Maxiomiliano Abad).

Las dos UCR en una

Desde hace un par de semanas, las dos facciones del radicalismo -que libraron una batalla interna que llegó a la Justicia- comenzaron a transitar un camino de unidad institucional con la premisa de normalizar el partido y poder participar legítimamente del proceso electoral. El segundo paso -precisamente, el proceso electoral- todavía no está dado y parece asomar lejos en el horizonte.

En Futuro Radical explicaron en reiteradas oportunidades que no van a formar parte de nada que tenga que ver con LLA, mientras que en Unidad Radical no lo descartaron (aunque tampoco lo afirmaron). No obstante, la figura de Manes es otro obstáculo: el neurocientífico acaba de abandonar el partido y presentó su propio espacio, porque hacía tiempo que estaba alejado de la vida partidaria e institucional. En ese escenario, parece difícil que el sector que no se referencia en el diputado salga corriendo a armar un frente junto a él.